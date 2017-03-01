MWC 2017, ecco Motorola Moto G5 e G5 Plus: Android Nougat e qualche sorpresa
Moto G5 e G5 Plus: più varianti per soddisfare tutti gli utenti AndroidDi G5 standard e Plus sono disponibili diverse configurazioni tecniche, per offrire a tutti gli utenti interessati una possibilità in più di scelta in merito al proprio smartphone ideale. Abbiamo infatti un G5 con 2 oppure 3 GB di RAM e 16/32 GB di memoria, mentre per quanto riguarda il "fratello maggiore" avremo 2, 3, 4 GB di RAM e 16, 32 oppure 64 GB di storage. Il comparto fotografico porta altre differenze tra i due device: G5 installa una fotocamera da 13 megapixel con autofocus a rilevamento di fase, flash LED e per quanto riguarda G5 Plus abbiamo una 12 megapixel enfatizzata dal sistema Dual Pixel per la messa a fuoco, permettendoci inoltre video UHD 30 fps. La batteria, da 2800/3000 mAh a seconda del modello scelto, sarà facilmente ricaricabile con TurboPower (15 minuti di carica e 6 ore di autonomia). L'OS installato, Android Nougat, permette l'uso di app come Moto Action, per eseguire determinate operazioni ruotando il polso, e Moto Display per la visualizzazione di notifiche a schermo spento. I dispositivi, già da ora tanto chiacchierati, arriveranno anche in Italia da Aprile: potremo scoprire così con mano se i nuovi Moto riusciranno a soddisfare le esigenze del pubblico nazionale.
