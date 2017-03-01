Home Mobile MWC 2017, ecco Motorola Moto G5 e G5 Plus: Android Nougat e qualche sorpresa

MWC 2017, ecco Motorola Moto G5 e G5 Plus: Android Nougat e qualche sorpresa

di Redazione 01/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Anche Motorola torna sul palco del MWC 2017 con una nuova coppia di smartphone Android Nougat successori di una serie particolarmente amata da chi cerca un buon compromesso tra caratteristiche tecniche, prezzo e innovazione. Si tratta di Moto G5 e Moto G5 Plus, dotati di un design e di una dotazione tecnica e software migliorata. Moto G5 e G5 Plus sono costruiti, innanzitutto, in alluminio, abbandonando definitivamente la plastica dei precedenti modelli. Viene inoltre aggiunto un lettore biometrico, indispensabile per l'accesso ad una privacy più accurata e ad un'interazione degna di tale nome, con gesture personalizzabili a seconda dell'operazione che vogliamo eseguire. I due smartphone rivelati al MWC 2017 hanno uno schermo 5 pollici (Moto G5) e 5,2 pollici (Moto G5 Plus), e rispettivamente sono in possesso di un chipset Snapdragon 430 e 625. Scelte adatte a dispositivi di fascia medio-bassa, come suggerito dalla quantità di RAM e storage in dotazione, che variano a seconda del modello. Moto G5 e G5 Plus: più varianti per soddisfare tutti gli utenti Android Di G5 standard e Plus sono disponibili diverse configurazioni tecniche, per offrire a tutti gli utenti interessati una possibilità in più di scelta in merito al proprio smartphone ideale. Abbiamo infatti un G5 con 2 oppure 3 GB di RAM e 16/32 GB di memoria, mentre per quanto riguarda il "fratello maggiore" avremo 2, 3, 4 GB di RAM e 16, 32 oppure 64 GB di storage. Il comparto fotografico porta altre differenze tra i due device: G5 installa una fotocamera da 13 megapixel con autofocus a rilevamento di fase, flash LED e per quanto riguarda G5 Plus abbiamo una 12 megapixel enfatizzata dal sistema Dual Pixel per la messa a fuoco, permettendoci inoltre video UHD 30 fps. La batteria, da 2800/3000 mAh a seconda del modello scelto, sarà facilmente ricaricabile con TurboPower (15 minuti di carica e 6 ore di autonomia). L'OS installato, Android Nougat, permette l'uso di app come Moto Action, per eseguire determinate operazioni ruotando il polso, e Moto Display per la visualizzazione di notifiche a schermo spento. I dispositivi, già da ora tanto chiacchierati, arriveranno anche in Italia da Aprile: potremo scoprire così con mano se i nuovi Moto riusciranno a soddisfare le esigenze del pubblico nazionale.