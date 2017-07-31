Samsung Galaxy S8 Active: tutte le specifiche tecniche
di Redazione
31/07/2017
Samsung Galaxy S8 Active: scheda tecnicaA meno di sorprese dell’ultimora, dunque, Samsung Galaxy S8 Active avrà un display Super Amoled da 5,9 pollici con risoluzione QHD+ (2960 x 1440). Il processore sarà uno Snapdragon 835, supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD. La fotocamera posteriore è da 12 MegaPixel, mentre quella anteriore, dedicata prevalentemente ai selfie, è da 8 MegaPixel. Tra i sensori e i supporti si segnalano Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, MST, A-GPS Glonass ed altro. La batteria è da 4000 mAh ed è supportata la ricarica wireless. Il sistema operativo di fabbrica sarà Android Nougat 7.0 e non mancherà l’assistente vocale Bixby. Samsung Galaxy S8 Active sarà in commercio ad un prezzo ancora non stabilito solo sul territori americano nei colori Meteor Gray e Titanium Gold. https://www.youtube.com/watch?v=rCIUZwDf4RA
