Samsung Galaxy S8 Active: tutte le specifiche tecniche

31/07/2017

Samsung Galaxy S8 Active prende finalmente forma: stiamo parlando della versione “più forte” dell’S8 standard, molto resistente e pensato per essere utilizzato in condizioni “difficili”. Si sa da settimane, dunque, che il S8 Active sarà probabilmente meno bello esteticamente, ma molto più resistente a cadute e botte di ogni tipo. In attesa di conoscere la data ufficiale del lancio, sono comparse in Rete alcune slide la cui veridicità pare essere confermata. Questi documenti mostrano oltre ad alcune foto specifiche del dispositivo, anche dati tecnici che confermano praticamente molti rumors circolati fin qui. Innanzitutto, emerge che il nuovo Samsung Galaxy S8 Active non è propriamente “rude” come i precedenti smartphone rugged di Samsung.

Samsung Galaxy S8 Active: scheda tecnica

A meno di sorprese dell’ultimora, dunque, Samsung Galaxy S8 Active avrà un display Super Amoled da 5,9 pollici con risoluzione QHD+ (2960 x 1440). Il processore sarà uno Snapdragon 835, supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD. La fotocamera posteriore è da 12 MegaPixel, mentre quella anteriore, dedicata prevalentemente ai selfie, è da 8 MegaPixel. Tra i sensori e i supporti si segnalano Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, MST, A-GPS Glonass ed altro. La batteria è da 4000 mAh ed è supportata la ricarica wireless. Il sistema operativo di fabbrica sarà Android Nougat 7.0 e non mancherà l’assistente vocale Bixby. Samsung Galaxy S8 Active sarà in commercio ad un prezzo ancora non stabilito solo sul territori americano nei colori Meteor Gray e Titanium Gold. https://www.youtube.com/watch?v=rCIUZwDf4RA
