Samsung Galaxy Note 8: ecco le foto ufficiali

di Redazione

01/08/2017

Samsung Galaxy Note 8 si mostra in foto a poco più di 20 giorni dalla presentazione ufficiale. Stiamo parlando del phablet che l’azienda sudcoreana ha realizzato con Infinity Display e che sarà mostrato al mondo intero da New York nel corso dell’evento Unpacket 2017, in programma il 23 agosto. Con l’avvicinarsi della presentazione, le voci e le indiscrezioni sul Note 8, che avrà l’arduo compito di far dimenticare i problemi del predecessore, si susseguono senza sosta. Evan Bass, noto leaker, ha pubblicato su Twitter la prima foto ufficiale del Note 8 in colore Midnight Black, per poi seguire con altri tweet più dettagliati. Negli ultimi tempi abbiamo visto diversi render del phablet, ma ora ci sono anche le prime immagini ufficiali, che confermano la presenza di un Infinity Display, schermo che copre praticamente l’intera parte frontale del dispositivo. Le cornici hanno uno spessore perfino inferiore al Samsung Galaxy S8. Inoltre, le curvature di telaio e schermo sono meno accentuate, dando così al design del Note 8 un aspetto più squadrato. Per ricavare l’alloggiamento del nuovo pennino, il phablet è stato anche un po’ allargato. Dopo la presentazione del 23 agosto, sarà in commercio in tre colori: Midnight Black, Deep Blue e Orchid Gray.

Samsung Galaxy Note 8: specifiche tecniche

A meno di sorprese dell’ultim’ora, il Note 8 avrà uno schermo Super AMOLED da 6,3 pollici con aspect ratio 18.5:9. Il processore sarà uno Snapdragon 835 ovvero un Exynos 8895, supportato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione. La fotocamera posteriore sarà da 12 o 13 Megapixel con zoom ottico 3X, mentre quella frontale sarà da 8 Megapixel. Non mancano lo scanner dell’iride, il lettore di impronte digitali, la connettività Gigabit LTE e una batteria da 3.300 mAh. Secondo le ultime indiscrezioni, in Italia il Samsung Galaxy Note 8 dovrebbe costare oltre 1.000 euro.
Redazione

