Samsung Galaxy Note 8: ecco le foto ufficiali
di Redazione
01/08/2017
Samsung Galaxy Note 8: specifiche tecnicheA meno di sorprese dell’ultim’ora, il Note 8 avrà uno schermo Super AMOLED da 6,3 pollici con aspect ratio 18.5:9. Il processore sarà uno Snapdragon 835 ovvero un Exynos 8895, supportato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione. La fotocamera posteriore sarà da 12 o 13 Megapixel con zoom ottico 3X, mentre quella frontale sarà da 8 Megapixel. Non mancano lo scanner dell’iride, il lettore di impronte digitali, la connettività Gigabit LTE e una batteria da 3.300 mAh. Secondo le ultime indiscrezioni, in Italia il Samsung Galaxy Note 8 dovrebbe costare oltre 1.000 euro.
When it rains etc. pic.twitter.com/D0lFR5Wn1B— Evan Blass (@evleaks) 1 agosto 2017
