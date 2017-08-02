TermoGest - Software gestionale per manutentori caldaie
I software gestionali hanno ormai raggiunto una diffusione praticamente totale in ogni genere di attività lavorativa: grazie al loro utilizzo è diventato molto più semplice programmare e gestire un'attività. Non si è sottratto a questa tendenza un settore cruciale come quello delle manutenzioni, nello specifico per quanto attiene alle manutenzioni di impianti idraulici e di caldaie: in virtù del fatto che le persone vogliono tenere sotto stretto controllo e mantenere sempre efficienti le proprie caldaie, ed in relazione al fatto che la legge obbliga a manutenere tali macchine almeno una volta l'anno, i manutentori gli impianti di riscaldamento e condizionamento hanno visto incrementare il proprio lavoro. In supporto ai manutentori di caldaie e ai centri di assistenza tecnica così come anche per i semplici installatori arriva quindi TermoGest: gestionale manutentori caldaie e condizionatori. Immancabile, in questo genere di lavoro è ad esempio la gestione attraverso il software dei libretti di impianto: tali documenti servono a far si che di ogni impianto si possano conoscere le notizie relative a chiunque abbia condotto installazioni e manutenzioni su di esso. Il libretto riporta inoltre tutte le manutenzioni che vengono svolte annualmente sulla caldaia o sull'impianto. Dotarsi dunque di un gestionale dotato degli strumenti per gestire libretti di impianto, interventi e di programmare le manutenzioni ordinarie di ogni caldaia, è il punto di partenza fondamentale che qualsiasi manutentore deve avere al giorno d'oggi. Ma non solo, i software gestionali permettono anche di gestire l'anagrafica dei clienti, permettendo così all'installatore di avere sempre sotto controllo il proprio portafoglio clienti, evitando di dimenticare di svolgere interventi o manutenzione. Un esempio in tal senso è quello fornito dal gestionale TermoGest: questo software è rivolto in special modo a tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo dell'idraulica o che sono specializzate nei servizi di installazione e di manutenzione di impianti termici e frigoriferi. Il software è estremamente semplice e di facile utilizzo: è basato sullo sfruttamento di una piattaforma online che può essere raggiunta anche da più utenti contemporaneamente. Questa caratteristica permette a TermoGest di avere due risvolti fondamentali: il primo è che esso può essere utilizzato da qualunque dispositivo ed in qualsiasi luogo ci si trovi, purché ovviamente si abbia a disposizione una connessione verso la rete. È dunque possibile per l'operatore entrare sulla piattaforma direttamente dal proprio smartphone, evitando inutili perdite di tempo o ritardi dovuti ha un lavoro che sarebbe prettamente d'ufficio. La seconda caratteristica che fa di Termogest uno dei migliori software in circolazione tra quelli dedicati a manutentori o idraulici, è quello che più utenti possono essere contemporaneamente presenti sulla piattaforma, questa particolarità permette, a chi è dotato di altri lavoratori o semplicemente chi ha una segretaria in ufficio, di lavorare contemporaneamente le pratiche ed avere al termine della giornata un quadro preciso sugli interventi svolti e su cosa invece resta ancora da fare. TermoGest si caratterizza inoltre per un'ampia scelta di funzionalità: L'anagrafica clienti contiene tutti i dati dei propri clienti: è possibile inserire i clienti per identificativo o più semplicemente per il nominativo, tutte le informazioni raccolte, indirizzo, città, nome, codice fiscale o partita iva, sono poi riutilizzate nella sezione dedicata alla fatturazione dei lavori. Un'altra funzionalità estremamente importante di TermoGest è quella relativa all'agenda di tutti i tecnici che compongono il team aziendale. Attraverso questo strumento è possibile individuare in ogni momento gli appuntamenti fissati per ognuno dei tecnici e modificare tali appuntamenti in ogni momento senza correre il rischio di accavallarli ad altri. È inoltre presente una sezione dedicata all'elenco delle manutenzioni in scadenza: grazie a questo strumento è possibile vedere istantaneamente tutte le manutenzioni che si trovano prossime alla scadenza: in questo modo è facile contattare immediatamente il cliente e prenotare l'intervento. Questa funzione agevola molto il lavoro di programmazione del manutentore ed allo stesso tempo permette all'impresa di avere un rapporto diretto con i propri clienti, evitando il rischio che questi si affidino ad altri manutentori. Per approfondirne le funzionalità visitare la pagina: https://www.termogest.cloud/elenco-funzionalita-completo/ Una sezione è inoltre dedicata alla gestione degli apparecchi come caldaie condizionatori scaldabagni bruciatori pannelli solari o pompe di calore: per ognuna di queste apparecchiature è possibile visualizzare in tempo reale tutte le informazioni tecniche in proprio possesso, questo fatto consente al manutentore di avere sempre a disposizione la possibilità di intervenire per effettuare riparazioni o manutenzioni straordinarie senza perdere tempo a cercare schede relative ad un determinato apparecchio. TermoGest si configura dunque come uno strumento indispensabile per offrire ai propri clienti un servizio qualificato e puntuale, la sua interfaccia grafica è di facile comprensione ed accessibile ad ogni tipologia di utente. Rappresenta in definitiva quel passo in avanti che ogni operatore del terzo millennio deve possedere per mantenersi competitivo sul mercato.
