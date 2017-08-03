WhatsApp: nuova truffa dell’abbonamento, ecco come evitarla

WhatsApp
, l’app di messaggistica che vanta 1 miliardo di utenti attivi al giorno
, è stata nuovamente presa di mira dai pirati informatici. Molti possessori di smartphone stanno infatti ricevendo tramite il client di proprietà di Facebook
il seguente messaggio: “Salve. Rinnova il suo WhatsApp o verrà disattivato. Clicca questo link…”
. Scritto in un italiano maccheronico, il messaggio è accompagnato da un link truffaldino sul quale non dovete ovviamente tappare.
L’indirizzo ovviamente non rimanda al sito ufficiale di WhatsApp, ma ad una landing page che ha solamente lo scopo di truffarvi. Anche la Polizia di Stato
ha segnalato la cosa, facendo girare sui social network anche l’hashtag #OcchioAllaTruffa
. Chi cade nel tranello degli hacker, infatti, consente loro di mettere le mani sui propri dati personali e in questo modo avviare nuove truffe. Il messaggio è reso più perentorio dalla minaccia secondo la quale in caso di mancato nel caso di mancato pagamento di un abbonamento, si possano perdere tutti i dati presenti in WhatsApp, compresi foto e video.
Ricordiamo che l’app è totalmente gratuita e ad oggi non richiede la sottoscrizione di alcun piano di abbonamento, né costi di gestione. Se qualcuno vi invia un messaggio tramite il quale vi chiede il pagamento per l’utilizzo di WhatsApp è sicuramente una truffa. Non cliccate mai su link sospetti ricevuti via messaggio né fornite i vostri dati personali, che potrebbero finire nelle mani di gente senza scrupoli.