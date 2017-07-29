Software di Email Marketing: la soluzione ideale per i professionisti
%CODE81% L’Email Marketing è quella pratica che prevede l’invio tramite posta elettronica di messaggi pubblicitari e non ad un determinato pubblico. In generale, qualunque tipo di messaggio di posta elettronico inviato ad un cliente, già conseguito o potenziale, rappresenta un’Email Marketing. Nello specifico, però, con questo termine si definisce ormai l’invio di messaggi che hanno lo scopo per acquisire nuovi clienti, per fidelizzarli o per invitare i clienti precedenti ad acquistare nuovi beni o servizi. Quando l’invio di email ha un puro scopo pubblicitario, si parla di DEM, ossia Direct Email Marketing. Secondo i dati rilevati a giugno del 2017, vengono ricevuti in media 900 messaggi di posta elettronica al giorno, circa 30 per utente. Tra questi, molti sono appunto messaggi di Email Marketing, che negli ultimi anni si sta integrando ad altri sistemi di gestione e comunicazione. Rispetto agli invii massivi di email degli esordi, questo settore si sta concentrando sempre di più sulla qualità del contatto, ossia la profilazione degli utenti e la cura della soddisfazione degli stessi. Tra i tanti vantaggi garantiti dall’Email Marketing c’è l’economicità rispetto al marketing che si potrebbe fare tramite materiale cartaceo; è più immediato, perché rispetto ad una lettera, un messaggio di posta elettronica arriva al destinatario in un secondo; inoltre, rispetto ad un sito Web che ha bisogno di essere visitato da un utente, è l’email marketing a fare visita al destinatario. Da non dimenticare, inoltre, che un messaggio di posta elettronica può essere tracciato da chi lo invia tramite iscrizioni e cancellazioni, conferme di ricezione e quant’altro. E non è tutto, perché l’Email Marketing stabilisce sostanzialmente un contatto diretto tra mittente e destinatario, oltre a consentire più facilmente di effettuare dei test per capire quale sia la risposta del pubblico a determinati messaggi.
Email Marketing: tutto automaticoI software di Email Marketing sono degli applicativi che servono per automatizzare il processo di comunicazione con i clienti, inviando promozioni, novità e quant’altro via posta elettronica. La soluzione proposta da MDirector, ad esempio, è molto utile per fidelizzare i clienti grazie ad una strategia di Cross-Channel Marketing. Prima di acquistare una licenza, è possibile provare il software tramite una registrazione gratuita al sito ufficiale. Tanti i suoi punti di forza, a partire dai template responsive per email e newsletter, che tra l’altro sono pure personalizzabili per adattarsi meglio alle esigenze di professionisti ed aziende. I template sono creati da esperti e si adattano sia alla lettura da computer, sia da dispositivi mobili. Un vantaggio non da poco, perché oltre ad essere multipiattaforma, le Email Marketing così inviate fanno risparmiare i costi relativi a designer e programmatori. Dall’altro lato, però, non si rinuncia ad un impatto grafico di un certo livello, un fattore importante per il successo di un’azienda che decide di fare Email Marketing. Chi non ha un’esperienza sufficiente a creare grafiche di impatto, deve necessariamente rivolgersi ad un esperto del settore, aumentando i costi di gestione del servizio. L’utilizzo di template già pronti, dunque, a tema con il settore di cui l’azienda o il professionista si occupa. La galleria di template di MDirector è organizzata per argomenti che corrispondono ad una grande varietà di settori merceologici: dalle attività ricettive all’arte, passando anche per il divertimento. Il tutto pensato esclusivamente per consentire l’invio della prima campagna di Email Marketing nel giro di pochi minuti.
Email Marketing e analisi dei datiTra le caratteristiche del software di Email Marketing di MDirector, c’è la possibilità di visualizzare rapidamente e in maniera semplice tutte le informazioni relative alle campagne in tempo reale. L’applicativo dispone infatti di un sistema di reporting che indica oltre al tasso di apertura, anche clic, frequenza di rimbalzo delle email inviate, tipo di dispositivo utilizzato dal destinatario e perfino il browser. Si tratta di informazioni spesso sottovalutate, ma che si rivelano fondamentali per ottimizzare i propri invii. Le statistiche vengono aggiornate dal sistema in tempo reale a partire dal momento in cui la campagna viene inviata. Tranquilli, anche se non siete propriamente degli esperti, i report sono facili da consultare ed interpretare. Inoltre, contengono al loro interno informazioni molto dettagliate come il numero di conversioni per ogni invio, le aperture delle email per ogni tipo di dispositivo, una heat map dei clic sulla creatività, o perfino il fuso orario più performante.
Test di Email MarketingChi desidera migliorare i risultati ottenuti con le proprie campagne di Email Marketing, deve effettuare dei test e MDirector consente di farlo in maniera semplice e veloce, tramite la funzionalità di A/B testing gratuito. Con un test A/B si può vedere velocemente quale creatività o oggetto funzionino meglio e MDirector invierà in modo automatico, a tutti gli utenti, la campagna migliore. Insomma, la soluzione ideale per migliorare il target ed evitare di finire nello spam degli utenti. Per fare un esempio: basta stabilire un oggetto di prova, includere una variante aggiuntiva dell’oggetto alla campagna, cliccare sul pulsante verifica del test A/B e determinare il parametro che determina l’oggetto vincitore. Le due varianti dell’email saranno inviate a quella porzione di database che sarai tu stesso a scegliere e la più performante sarà a quel punto quella “preferita” per gli invii successivi al resto del database. Questa funzione non ha limitazioni: la si può utilizzare tutte le volte che la si ritiene necessaria e per quanti messaggi di posta si vuole.
Invio automatico di campagne emailGli invii automatici di campagne Email Marketing rappresenta la soluzione ideale per chi deve ottimizzare i tempi e di conseguenza massimizzare i profitti. In quest’ottica, MDirector include un “auto-responder” che consente di programmare una sequenza di messaggi di posta per inviare a tutti i potenziali clienti e utenti con l’ordine e la frequenza desiderata. L’auto-responder consente di effettuare diverse operazioni, dunque: inviare email di buon compleanno, conferme di pagamento, messaggi di benvenuto ai nuovi iscritti, email di doppia conferma, messaggi di conferma “richiesta di supporto” e “presto il nostro team vi contatterà”. E ancora, sequenza di email dopo la registrazione ad un nostro servizio.
Deliverability: perché è fondamentaleLa deliverability rappresenta un fattore molto importante per chi invia campagne di Email Marketing. La domanda che bisogna farsi è: siamo sicuri che i messaggi raggiungano la casella di posta del destinatario? I provider di posta elettronica e gli IPS aumentano nel corso degli anni gli ostacoli a chi lavora in questo settore, rendendo sempre più difficile il recapito di campagne dem, newsletter e quant’altro. Le campagne, possono infatti essere bloccate direttamente, filtrato o bollate come spam. Non è raro, inoltre, il caso in cui i messaggi raggiungano la casella del destinatario con informazioni incomplete e prive di immagini. Il software di Email Marketing MDirector ha una soluzione anche per questo tipo di inconvenienti, potento vantare una grande esperienza tecnica in tutti gli aspetti della deliverability, oltre che un buon rapporto con i principali provider di posta elettronica e IPS. Il team di MDirector che si occupa della deliverability dispone di una tecnologia efficace e che si basa su: - Classificazione degli indirizzi IP per livello di reputazione - Gestione dei volumi per IP e dominio - Processore dei feedback loops con i principali ISP e email provider - Blacklist Review - Supporto attraverso l’identificazione: SenderID, DomainKeys, DKIM, ecc. - Revisione dei domini e dello stato degli IP con gli ISP e email provider - Re-routing in caso di necessità - Blocco campagne con alti tassi di bounce o segnalazioni di spam - “Warming up” dei nuovi IPs Riassumendo, la piattaforma include un punteggio relativo alla reputazione che vale per tutte le liste che vengono caricate nel database, ma anche per ogni singolo utente. Ad ogni nominativo presente nel database, MDirector assegna un punteggio in base al numero di interazioni che compie su newsletter e messaggi ricevuti. Il sistema di punteggio – che va da zero a cinque ed è contrassegnato dalle stelle - consente a tutti gli amministratori di escludere dal database chi non interagisce con le campagne e migliorare di conseguenza il livello di reputazione in previsione degli invii successivi.
Email Marketing e social networkNell’era del Web 2.0, i social network hanno ormai un valore importante in ogni ambito della vita quotidiana, figurarsi per l'attività lavorativa... Per aumentare l’impatto delle campagne di Email Marketing, MDirector offre tra l'altro una soluzione efficace attraverso il proprio software, che pubblica direttamente i messaggi sui social network tramite l’utilizzo dei plugin integrati di Facebook e Twitter. Pubblicando in automatico una campagna anche sui social network, infatti, si moltiplica la portata della stessa, essendo a disposizione un bacino di utenza praticamente sconfinato (si parla di miliardi di utenti connessi giornalmente). L’integrazione del software MDirector con Facebook e Twitter, i due social network più frequentati in assoluto dagli utenti di tutto il mondo, amplificherà di conseguenza la visibilità della tua newsletter o di una campagna pubblicitaria, permettendoti di pubblicare il contenuto dei tuoi messaggi di posta elettronica direttamente sui tuoi profili ma anche sulle pagine Facebook, uno strumento che ormai nessuna azienda o professionista si fa mancare alla pari dei cosiddetti Gruppi. Bastano pochi clic per configurare una campagna e renderla anche virale sui social in modo da proiettarsi ufficialmente nel business della nuova era tecnologica.
