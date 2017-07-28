Caricamento...

WhatsApp: 1 miliardo di utenti attivi al giorno

28/07/2017

WhatsApp: 1 miliardo di utenti attivi al giorno
WhatsApp, applicazione di messaggistica di proprietà di Facebook, ha annunciato ufficialmente gli ultimi dati relativi all’utilizzo da parte degli utenti. A leggere i numeri, emerge subito un vero e proprio boom dell’app che ha raggiunto quota 1 miliardo di utenti attivi al giorno. Una cifra mostruosa e che assume ancora più valore se si pensa che circa un anno fa, WhatsApp annunciava di avere un miliardo di utenti al mese. Se dunque non c’è stata una crescita nel numero di utenti totali, vi è una maggiore assiduità con cui gli stessi accedono all’app di Jan Koum. I risultati assai sorprendenti sono stati pubblicati tramite un post sul blog ufficiale dell’azienda di proprietà di Mark Zuckerberg. "Solo lo scorso anno - si legge - abbiamo annunciato che un miliardo di persone in giro per il mondo usavano WhatsApp ogni mese. Adesso siamo entusiasti e orgogliosi di dirvi che un miliardo di utenti in giro per il mondo utilizzano WhatsApp ogni giorno per rimanere in contatto con la propria famiglia e con gli amici".

WhatsApp e l'impero di Zuckerberg

Il dato relativo agli utenti attivi giornalieri, non è però l’unico traguardo strabiliante ottenuto: WhatsApp veicola anche 55 miliardi di messaggi al giorno, 4,5 miliardi di foto e un miliardo di video. La media mensile degli utenti attivi, invece, è di 1,3 miliardi. Se a questi numeri, si sommassero quelli ottenuti dall’altra app di Facebook, ossia Messenger (1,2 miliardi di utenti attivi mensilmente), appare più evidente lo strapotere di Zuckerberg nell’ambito della messaggistica istantanea. Da non dimenticare, inoltre, che Facebook detiene anche Instagram, che vanta circa 250 milioni di utenti attivi al giorno (dati giugno 2017) e Snapchat con 100 milioni di utenti (giugno 2017).
