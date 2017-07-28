WhatsApp: 1 miliardo di utenti attivi al giorno
di Redazione
28/07/2017
WhatsApp e l'impero di ZuckerbergIl dato relativo agli utenti attivi giornalieri, non è però l’unico traguardo strabiliante ottenuto: WhatsApp veicola anche 55 miliardi di messaggi al giorno, 4,5 miliardi di foto e un miliardo di video. La media mensile degli utenti attivi, invece, è di 1,3 miliardi. Se a questi numeri, si sommassero quelli ottenuti dall’altra app di Facebook, ossia Messenger (1,2 miliardi di utenti attivi mensilmente), appare più evidente lo strapotere di Zuckerberg nell’ambito della messaggistica istantanea. Da non dimenticare, inoltre, che Facebook detiene anche Instagram, che vanta circa 250 milioni di utenti attivi al giorno (dati giugno 2017) e Snapchat con 100 milioni di utenti (giugno 2017).
