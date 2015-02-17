Samsung Galaxy S6: nuova tecnologia per la ricarica Wireless
di Redazione
17/02/2015
Pensiamo che il 2015 sarà un anno cruciale per la crescita dei servizi di ricarica wireless, stazioni dedicate alla ricarica wireless inizieranno ad apparire in un numero crescente di luoghi pubblici. Samsung vuole accelerare la diffusione di questa tecnologia producendo smartphone all'avanguardia in questo campo. Con i nostri prossimi smartphone della serie Galaxy gli utenti saranno in grado di sfruttare il wireless come mai prima.Le parole di Seho Park vanno contestualizzate in un post all'interno del quale si descrive dettagliatamente la storia dei progressi compiuti nel campo della ricarica wireless nel tempo. La chiusura finale suona come un chiaro annuncio di cosa sia lecito aspettarsi riguardo ai metodi di ricarica nel prossimo Galaxy S6. I precedenti modelli di Samsung come il Galaxy Note 4 e e il Galaxy S5 supportavano già la ricarica wireless ma solo attraverso alcuni accessori opzionali dedicati a questo scopo. Nel Galaxy S6 invece tutto potrebbe essere ampiamente integrato senza la necessità di ricorrere ad ulteriori optional. Un preciso paragrafo del post di Seho Park è dedicato a descrivere i progressi nello sviluppo di un Chip in grado di supportare molteplici standard.
L'anno scorso, i componenti che supportano standard multipli su un singolo chip sono stati rilasciati. Dato che di solito ci vogliono circa 6/12 mesi di tempo per integrare i nuovi componenti e metterli sul mercato, si prevede che molti di questi prodotti saranno disponibili per i consumatori quest'annoHa scritto Seho Park, aggiungendo un altro tassello alla probabile integrazione di fabbrica della tecnologia a ricarica Wireless all'interno del prossimo Samsung Galaxy S6. L'introduzione di questa tecnologia per i prossimi device di Samsung non è cosa da poco, se come previsto, aumenteranno le stazioni di ricarica all'interno di luoghi pubblici, è molto probabile che sarà una delle caratteristiche più ricercate dagli utenti Infine Samsung ha pubblicato su Twitter un breve video che introduce il supporto alla ricarica wireless per i prossimi Galaxy a partire quasi certamente dall'S6
I am #TheNextGalaxy. See how I give more time to others at #Unpacked.
https://t.co/zfYs03p90P— TheNextGalaxy (@SamsungMobile) 17 Febbraio 2015
