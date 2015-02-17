Mattel e Google: nuova vita per il Viewmaster

Chi è stato un bambino negli anni 80, molto probabilmente ricorderà uno stranissimo oggetto che per quei tempi sembrava di altissima tecnologia. Era un visore molto particolare che, per mezzo di dischetti (strani forte pure loro), dava la possibilità guardare foto di paesaggi e luoghi del mondo. Sto parlando del View-Master, grande e mitico prodotto firmato Mattel. Grazie ad un accordo fra Google e Mattel, già nel corso del 2015 il View-Master tornerà sul mercato con una nuova veste e con l'inseparabile compagnia dei suoi dischetti ad un prezzo molto interessante che si aggirerà sui 30$. La nuova vita del View-Master sarà un concentrato di tecnologia mobile, realtà virtuale ed interavvità, abbinato agli strumenti che Google mette a disposizione normalmente per le ricerche di luoghi e mappe, come ad esempio lo Street View e Google Earth. Ai tempi che furono era il dischetto a dover essere inserito in una fessura del visore per ammirare le meraviglie fotografate, in questa versione l'oggetto da inserire è il vostro smartphone che andrà ad interagire con il dischetto di cui sopra strizzando così l'occhio al proprio passato, giusto per avere una continuità d'uso. Tenendo il dischetto appoggiato su di un piano, e grazie alla tecnologia Cardboard VR di Google, si darà il via all'esperienza virtuale con il visore e il proprio dispositivo mobile, avendo accesso ad una virtualità incredibile, potendo visitare le meraviglie del mondo e accedendo a numerosi dettagli ed informazioni. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=JlhFBU2I7vU] Approfondimenti: View-Master Mattel