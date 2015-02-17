Hello Barbie! Mattel tira fuori la Barbie interattiva

"La richiesta più frequente di cosa vorrebbero fare i bambini con Barbie, e su questo Mattel ha fatto un quantitativo incredibile di ricerche negli ultimi dieci anni, è parlare con Barbie"

"Questa è la richiesta numero uno per tutte le età e in tutte le parti del mondo. Per la prima volta noi stiamo rendendo tutto ciò una realtà"

La Bionda più longeva della storia aveva attraversato quasi indenne tutte le mode che si sono alternate dal 1959, anno della sua creazione, ad oggi. Ma anche per Barbie è venuto il tempo di rinnovarsi ed immergersi fino alla punta dei capelli nell'epoca della tecnologia. Così Mattel ha deciso di sviluppare una nuova Barbie parlante, ma questa volta non ci sarà un metallico nastro di frasi fatte e registrate a formare il vocabolario della mitica pin up. Non ci sarà niente di tutto ciò, Mattel sta infatti lavorando ad un modello chiamato "" evocativo senza dubbio dei vari "Ok Google" o "Hello Siri". In sostanza Mattel vorrebbe tirare fuori qualcosa di molto simile ad un modello basato sul riconoscimento del linguaggio naturale in grado di supportare una conversazione a due. La Super Barbie sarà in grado anche di ricordare parte delle conversazioni, e prendere nota delle risposte in modo da poter organizzare un dialogo più vicino a quelli che sono i gusti del proprietario. Hello Barbie sarà costantemente connessa ad internet attraverso il wi-fi e un po' come accade con i moderni telefonini il software verrà costantemente upgradato. La tecnologia che equipaggerà la bionda sarà sviluppata da ToyTalk.ha detto il CEO di ToyTalk Oren Jacob.ha aggiunto Mattel ha mostrato un prototipo di Hello Barbie alla North American Toy Fair, questo è il video di quello che ne è venuto fuori: [youtube http://youtu.be/RJMvmVCwoNM]