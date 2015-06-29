Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Samsung Galaxy S5 Neo presto in Italia?

Redazione Avatar

di Redazione

29/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Samsung Galaxy S5 Neo presto in Italia?
Il Samsung Galaxy S5 Neo potrebbe sbarcare molto presto in Italia: il nuovo smartphone di fascia media è già disponibile in preordine su alcuni store online della Repubblica Ceca al prezzo di 438 euro. Con il Galaxy S6 ormai ben lanciato nelle vendite e un Galaxy Note 5 pronto ad essere mostrato al mondo all’IFA 2015 di Berlino, l’azienda coreana ha comunque deciso di immettere sul mercato una versione “riveduta e corretta” del Galaxy S5, top di gamma fino alla presentazione dell’S6. Secondo gli ultimi rumors, il Galaxy S5 Neo dovrebbe essere in commercio praticamente in tutta Europa già a partire dal 3 luglio.

Samsung Galaxy S5 Neo: carateristiche tecniche

Stando a quanto riferiscono le fonti più autorevoli, il nuovo smartphone punterà su un display da 5.1 pollici Super AMOLED Full HD, un processore SoC Exynos 7580 octa-core, 2 GB di Ram e 16 GB di memoria interna espandibile tramite Micro SD. La fotocamera posteriore sarà da 16 Megapixel, la batteria agli ioni di litio 2800 mAh e il sistema operativo “di fabbrica” dovrebbe essere Android 5.1 Lollipop. Nonostante il processore si una modello successivo all’Exynos 7420 che montano i Galaxy S6 e S6 Edge, non garantirà prestazioni superiori, visto che ha un clock massimo impostato a 1.6 GHz e GPU Mali-T720. Le migliorie si avranno a livello di fotocamera frontale, la cui risoluzione salirebbe a 5 Megapixel, inoltre vi sarà la compatibilità con la rete LTE-Advanced. Non resta che attendere ancora pochi giorni, dunque, poi - a meno di sorprese - con meno di 440 euro si potranno mettere le mani su una buona evoluzione del Galaxy S5, che rimane ancora uno smartphone di tutto rispetto.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

OnePlus 2 in arrivo il 27 Luglio con presentazione in VR

Articolo Successivo

Apple Music sarà compatibile con il sistema Sonos multiroom

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020