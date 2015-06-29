Home Mobile Samsung Galaxy S5 Neo presto in Italia?

di Redazione 29/06/2015

Il Samsung Galaxy S5 Neo potrebbe sbarcare molto presto in Italia: il nuovo smartphone di fascia media è già disponibile in preordine su alcuni store online della Repubblica Ceca al prezzo di 438 euro. Con il Galaxy S6 ormai ben lanciato nelle vendite e un Galaxy Note 5 pronto ad essere mostrato al mondo all’IFA 2015 di Berlino, l’azienda coreana ha comunque deciso di immettere sul mercato una versione “riveduta e corretta” del Galaxy S5, top di gamma fino alla presentazione dell’S6. Secondo gli ultimi rumors, il Galaxy S5 Neo dovrebbe essere in commercio praticamente in tutta Europa già a partire dal 3 luglio. Samsung Galaxy S5 Neo: carateristiche tecniche Stando a quanto riferiscono le fonti più autorevoli, il nuovo smartphone punterà su un display da 5.1 pollici Super AMOLED Full HD, un processore SoC Exynos 7580 octa-core, 2 GB di Ram e 16 GB di memoria interna espandibile tramite Micro SD. La fotocamera posteriore sarà da 16 Megapixel, la batteria agli ioni di litio 2800 mAh e il sistema operativo “di fabbrica” dovrebbe essere Android 5.1 Lollipop. Nonostante il processore si una modello successivo all’Exynos 7420 che montano i Galaxy S6 e S6 Edge, non garantirà prestazioni superiori, visto che ha un clock massimo impostato a 1.6 GHz e GPU Mali-T720. Le migliorie si avranno a livello di fotocamera frontale, la cui risoluzione salirebbe a 5 Megapixel, inoltre vi sarà la compatibilità con la rete LTE-Advanced. Non resta che attendere ancora pochi giorni, dunque, poi - a meno di sorprese - con meno di 440 euro si potranno mettere le mani su una buona evoluzione del Galaxy S5, che rimane ancora uno smartphone di tutto rispetto.