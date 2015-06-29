Samsung Galaxy S5 Neo presto in Italia?
Samsung Galaxy S5 Neo: carateristiche tecnicheStando a quanto riferiscono le fonti più autorevoli, il nuovo smartphone punterà su un display da 5.1 pollici Super AMOLED Full HD, un processore SoC Exynos 7580 octa-core, 2 GB di Ram e 16 GB di memoria interna espandibile tramite Micro SD. La fotocamera posteriore sarà da 16 Megapixel, la batteria agli ioni di litio 2800 mAh e il sistema operativo “di fabbrica” dovrebbe essere Android 5.1 Lollipop. Nonostante il processore si una modello successivo all’Exynos 7420 che montano i Galaxy S6 e S6 Edge, non garantirà prestazioni superiori, visto che ha un clock massimo impostato a 1.6 GHz e GPU Mali-T720. Le migliorie si avranno a livello di fotocamera frontale, la cui risoluzione salirebbe a 5 Megapixel, inoltre vi sarà la compatibilità con la rete LTE-Advanced. Non resta che attendere ancora pochi giorni, dunque, poi - a meno di sorprese - con meno di 440 euro si potranno mettere le mani su una buona evoluzione del Galaxy S5, che rimane ancora uno smartphone di tutto rispetto.
