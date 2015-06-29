OnePlus 2 in arrivo il 27 Luglio con presentazione in VR

"Ma non vogliamo fermarci. Stiamo lavorando per fare in modo che le cose funzionino diversamente"

La seconda versione dello OnePlus arriverà il 27 Luglio. I fan di OnePlus piuttosto in ansia per le notizie che si susseguono supossono stare tranquilli. La presentazione di questa seconda versione avverrà come da piani il 27 Luglio con la novità che sarà possibile seguire l'annuncio in modalità VR attraverso la CardBoard di Google già compatibile con la prima versione dello OnePlus. Nel frattempo ci sono alcune cose certe sulloe alcune cose meno certe che arrivano attraverso leak. Le cose certe sono che lo OnePlus 2 avrà un processore Snapdragon 810 v 2.1 e la porta USB Type-C. Proprio sul processore Snapdragon 810 si erano concentrate le maggiori preoccupazioni degli utenti e degli addetti ai lavori. In molti infatti hanno sostenuto che questo processore avrebbe prodotto un eccessivo riscaldamento. Sia HTC con M9 sia LG con Flex 2 avevano avuto problemi di questo tipo tanto da essere stati costretti a ridurre leggermente la frequenza del processore. OnePlus tuttavia afferma di avere lavorato in collaborazione con Qualcomm per produrre una seconda versione migliorata del Chip e che evita questi problemi di riscaldamento. OnePlus ha inoltre utilizzato una protezione composta da uno strato di grafite e gel termico per dissipare ulteriormente il calore prodotto. Anche il sistema operativo Oxygen OS è stato ottimizzato per lavorare in stretta armonia con questo processore per ottenere le massime performance con il minor riscaldamento possibile. Fin qui le notizie certe, per quelle meno certe invece alcuni leak indicano che lo OnePlus 2 potrebbe avere un display da 5.7 pollici FHD con un design molto simile alla versione precedente ma uno spessore notevolmente inferiore. La scelta di annunciare il nuovo OnePlus 2 attraverso una presentazione in VR segue le dichiarazioni di Carl Pei co-fondatore di OnePlus che in un post sul Blog ufficiale della società ammetteva che non sempre l'annuncio dei nuovi prodotti era stato perfetto e che anche in questo caso l'hype generato intorno a OnePlus 2 è stato portatore di notizie non correttamente gestite dalla società cinese.Aveva concluso Carl Pei nel suo post.