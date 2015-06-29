Apple Music sarà compatibile con il sistema Sonos multiroom
Apple Music arriverà il 30 Giugno insieme ad iOS 8.4 e a Beats 1 la nuova radio in streaming progettata da Apple e che prevede la partecipazione di numerosi big e personaggi dello show business musicale. Con l'avvento di Apple Music che va a posizionarsi in diretta concorrenza con i vari Spotify, Deezer e tra qualche tempo anche Play Music, è lecito chiedersi se il nuovo sistema di streaming musicale di Apple sarà supportanto dagli impianti audio multiroom, primo fra tutti Sonos che ha una larghissima diffusione fra gli appassionati del genere. Sonos, come tutti gli impianti multiroom consente di ascoltare la musica in streaming in tutte le stanze della casa, spostandosi da una stanza all'altra il brano ascoltato riprenderà dall'esatto punto in cui è stato lasciato nell'altra stanza. È possibile anche ascoltare brani diversi per tutta la casa, oppure ascoltare contemporaneamente lo stesso brano in tutte le stanze. Naturalmente i diffusori Sonos sono controllabili attrverso tablet e smartphone. La particolarità di Sonos è che si può iniziare anche sa un solo diffusore acustico al prezzo sufficiente accessibile di 199$ per ampliare poi l'impianto a tutta la casa. La domanda è se Apple Music supporterà i diffusori multi room ed in particolare i diffusori Sonos. La risposta è si almeno per quanto riguarda Sonos, ma non al momento del lancio. Ian Rogers CEO di Beats Music ha confermato a Buzzfeed che Apple sta lavorando con Sonos per rendere compatibile il nuovo servizio di streaming musicale di Apple con Sonos prima possibile. https://twitter.com/johnpaczkowski/status/615226588724985860 In un Tweet, per la verità scomparso dal social ma non prima che qualcuni ne catturasse uno screenshot, Ian Rogers annunciava che l'integrazione con Sonos arriverà presto ma non al momento del lancio. Possono stare tranquilli i tanti utenti del sistema multi-room Sonos, potranno utilizzare Apple Music attraverso il loro impianto come tutti gli altri. Apple Music arriverà il 30 Giugno insieme ad iOS 8.4 e a Beats, la prima intervista di Zane Lowe sarà al DJ Eminem ed il primo single in esclusiva su Apple Music sarà Freedom di Pharrel [youtube https://youtu.be/MRfD3jys8pU]
