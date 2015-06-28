Apple Music arriverà il 30 Giugno insieme a Beats e iOS 8.4
di Redazione
28/06/2015
Il debutto di Apple Music è ormai alle porte. Il nuovo servizio di streaming musicale di Apple aprirà ufficialmente i battenti il 30 Giugno intorno alle 17 ore Italiane, ovvero non appena avrà inizio il rollout di iOS 8.4. Beats, la radio di Apple che inizierà le trasmissioni insieme al servizio Apple Music debutterà appena un'ora più tardi. Un post di Ian Rogers, CEO di Beats Music e senior Director di Apple Music accompagna l'esordio del servizio di streaming musicale di Apple e della sua radio:
"Martedì mattina (pomeriggio ora italiana) inizieremo il prossimo capitolo. Ricordate di aggiornare a iOS 8.4, il 30 Giugno e ascoltare il nostro primo giorno di trasmissioni. Di seguito il link alla pagina Facebook attraverso la quale accettare l'invito all'evento e invitare tutti i vostri amici"Scrive Ian Rogers. Per Beats, ad aprire le danze ci sarà probabilmente un'intervista di Zane Lowe al rapper Eminem. Zane Lowe è uno dei più noti D.J e presentatori americani, assoldato da Apple per portare al successo Beats. Lowe già conosciuto dal grande pubblico per le sue brillanti interviste alle star della musica internazionali ha scelto di debuttare portando al microfono Eminem controverso rapper fresco di Grammy Awards 2014 con l'album "The Marshal Mathers LP2". Apple Music avrà un costo di 9.99€ al mese o di 14.99euro al mese per l'abbonamento famiglia (fino a 6 persone). Il catalogo conterà più di 30.000.000 di brani
