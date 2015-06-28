Il cargo Falcon 9 di SpaceX esplode in volo, doveva rifornire l'ISS
di Redazione
28/06/2015
Il veicolo ha avuto un'anomalia durante l'ascesa. Il nostro team sta investigando. Seguiranno aggiornamenti.
A sua volta Elon Musk ha commentato dal proprio account Twitter
The vehicle experienced an anomaly on ascent. Team is investigating. Updates to come.— SpaceX (@SpaceX) 28 Giugno 2015
Il Falcon 9 ha avuto un problema subito dopo il primo livello dopo il lancio. Forniremo maggior informazioni appena avermo ulteriori dati.
Scott Kelly, astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ah twittato alcune immagini dell'accaduto riprese dall'alto del suo punto di osservazione.
Falcon 9 experienced a problem shortly before first stage shutdown. Will provide more info as soon as we review the data.— Elon Musk (@elonmusk) 28 Giugno 2015
Dal 2010, il Falcon 9 ha compito 19 missioni, quello di oggi è il guasto più serio avuto fino ad ora dal cargo di rifornimento. Nel carico che avrebbe dovuto raggiungere gli astronauti nello spazio era prevista anche la presenza degli Hololens, gli occhiali per la realtà aumentata di Microsoft che avrebbero contribuito ad effettuare gli esperimenti previsti nello spazio
UPDATE: Il problema potrebbe essere stato causato da un'eccessiva pressione nel serbatoio dell'ossigeno. I dati tuttavia sono ancora in fase di elaborazione. L'aggiornamento proviene da un Tweet di Elon Musk:
Watched #Dragon launch from @space_station Sadly failed Space is hard Teams assess below @NASAKennedy #YearInSpace pic.twitter.com/myi3col5Ix— Scott Kelly (@StationCDRKelly) 28 Giugno 2015
There was an overpressure event in the upper stage liquid oxygen tank. Data suggests counterintuitive cause.— Elon Musk (@elonmusk) 28 Giugno 2015
