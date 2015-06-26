HTC Aero potrebbe essere il successore di M9

.@LlabTooFeR ...followed by HTC Aero in Q4. — Evan Blass (@evleaks) 21 Giugno 2015

Cher Wang CEO di HTC durante un recente incontro con gli azionisti, dove illustrava l'andamento non esattamente entusiasmante per il primo trimestre dell'anno, ha mezionato un nuovo device sul quale la compagnia starebbe lavorando. Molto probabilmente si tratta del top di gamma che potrebbe essere il successore di HTC M9. Non ci sono ancora troppi dettagli su questo nuovo prodotto, ma la tiepida accoglienza che i fan di HTC hanno riservato ad M9 autorizza a dare credito ad una pronta reazione della casa Taiwanese. Il solito e bene informato leaker @evleaks in alcuni dei suoi Tweet, ha menzionato l'arrivo di un nuovo modello denominato HTC Aero per l'ultimo trimestre del 2015. Potrebbe trattarsi proprio del nuovo flasgship citato anche da Cher WangAnche @Upleaks sembrerebbe confermare l'esistenza di un modello denominato internamente HTC Aero ed in arrivo entro il 2015. Secondo alcune indiscrezioni HTC Aero potrebbe essere equipaggiato con il processore Qualcomm’s Snapdragon 820. Se la tendenza seguita per i modelli precedenti di HTC dovesse essere confermata, non c'è dubbio che nei prossimi mesi i leak sul nuovo HTC Aero si susseguiranno a ritmo incessante