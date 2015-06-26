HTC Aero potrebbe essere il successore di M9
di Redazione
26/06/2015
Anche @Upleaks sembrerebbe confermare l'esistenza di un modello denominato internamente HTC Aero ed in arrivo entro il 2015. Secondo alcune indiscrezioni HTC Aero potrebbe essere equipaggiato con il processore Qualcomm’s Snapdragon 820.
Se la tendenza seguita per i modelli precedenti di HTC dovesse essere confermata, non c'è dubbio che nei prossimi mesi i leak sul nuovo HTC Aero si susseguiranno a ritmo incessante
.@LlabTooFeR ...followed by HTC Aero in Q4.— Evan Blass (@evleaks) 21 Giugno 2015
Articolo Precedente
Il cargo Falcon 9 di SpaceX esplode in volo, doveva rifornire l'ISS
Articolo Successivo
FLIR la telecamera termica per vedere al buio
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020