FLIR la telecamera termica per vedere al buio

FLIR rilascia la seconda generazione della sua telecamera termica per iPhone e iPad. La versione per Android arriverà molto probabilmente nel mese di Luglio. FLIR è una telecamera esterna che si collega all'iPhone attraverso il connettore Lightning e nella sua versione Android, quando sarà rilasciata, attraverso la porta microUSB. È autoalimentata attraverso una batteria proprietaria in modo da non scaricare velocemente la batteria dello smartphone ed in questa nuova versione la risoluzione della telecamera è stata aumentata di oltre quattro volte rispetto alla versione precedente. [video https://youtu.be/H_qJkG9fcl4] Gli usi di una telecamera termica possono essere molteplici. La sua caratteristica di rilevare le fonti di calore e di freddo consentono di utilizzarla come sistema di sorveglianza per individuare movimenti sospetti in condizione di buio. Può essere utilizzata per ricercare perdite d'acqua all'interno delle pareti, oppure cavi elettrici. Può individuare le parti più fredde in una parete, una porta, o una finestra in modo da rilevare eventuali fastidiosi spifferi. Le applicazioni sono davvero molteplici. Se siete degli sviluppatori, FLIR a breve rilascerà l'SDK per iOS e per Android in modo da consentire ai programmatori di creare App basate sulle potenzialità di FLIR. La nuova versione di FLIR ha un costo di 250$ e può essere acquistata attraverso lo shop di FLIR, la versione 1 ha un costo di 150$ se vi accontentate di una risoluzione 4 volte più bassa.
