Facebook, condivisione link più semplice per iPhone

"Pensiamo che questa funzionalità renderà più semplice condividere link web con i vostri amici sul mobile, sia che si tratti di una notizia interessante di attualità, un video divertente la vostra ricetta di cucina preferita."

Facebook ha appena rilasciato un aggiornamento della sua App per iPhone, che contiene una nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere più facilmente i link interessanti. Il meccanismo è semplice, nella finestra che consente di aggiornare lo stato compare la classica icona a forma di molletta cliccando sulla quale si apre una finestra di ricerca link. Sono sufficienti un paio di parole per recuperare da Facebook una serie di link che soddisfano la ricerca eseguita, il successivo tap consente la condivisione rapida del link selezionato. Per adesso la funzionalità è disponibile solo per gli utenti iPhone, ma secondo quanto riportato dal comunicato che annuncia il servizio, un'app per Android con una funzionalità analoga potrebbe arrivare molto presto.Scrive Tom Whitnah autore del post che annuncia il servizio e Engineering Manager in Facebook. Con questa nuova funzionalità Facebook aggiunge un nuovo tassello nel tentativo di trattenere il più a lungo possibile gli utenti all'interno del social. In precedenza per condividere un link era necessario uscire da Facebook aprire un browser e trovare su Internet il link da condividere. L'innesto di questo nuovo meccanismo invece garantisce un tempo di permanenza più lungo ed offre agli utenti una di quelle caratteristiche che completano l'offerta di Facebook tendendo a rendere il social un servizio omnicomprensivo per la risoluzione di ogni esigenza.