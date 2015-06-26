Caricamento...

Apple Watch da oggi in Italia: tutti i prezzi e i modelli

Redazione Avatar

di Redazione

26/06/2015

Apple Watch da oggi in Italia: tutti i prezzi e i modelli
Dopo tanta attesa Apple Watch sbarca finalmente in Italia in tre modelli, che si differenziano principalmente per i materiali utilizzati nella scocca e i cinturini. Dopo la prima fase di vendite al di fuori dei confini italici, il prodotto con cui Apple punta a rivoluzione letteralmente il mercato, si presenta nel Bel Paese con tantissime app già localizzate. In attesa delle ulteriori novità che in autunno introdurrà WatchOS 2, vediamo un po’ quali sono i modelli e i prezzi di Apple Watch attualmente acquistabili presso gli store ufficiali o i rivenditori autorizzati. Apple Watch è disponibile in tre versioni, ciascuna differenziata non per funzioni, bensì per cinturini, materiali utilizzati nella scossa e nella copertura del display.

Apple Watch Sport

Si chiama Apple Watch Sport il modello fin qui più venduto negli Stati Uniti, non solo perché è quello più economico. La scocca in alluminio anodizzato è disponibile in colore argento o grigio siderale. Il vetro di copertura è di tipologia Ion-X, lo stesso utilizzato nell’ultima generazione di iPhone 6. Il cinturino è in fluoroelastomero disponibile nelle colorazioni bianco, azzurro, rosa e nero. Come tutte le versioni di Apple Watch, anche quella sport è venduta in dimensioni da 38 e 42 millimetri ai prezzi rispettivamente di 419 e 469 euro. Chi volesse anche l’assicurazione, la cosiddetta AppleCare+ dovrà sostenere un costo aggiuntivo di 65 euro.

Apple Watch

Il modello intermedio di Apple Watch ha una scocca in acciaio inossidabile 316L, rifinita con una lucidatura a specchio. Il vetro di copertura è in cristallo di zaffiro, che garantisce l’uso in qualsiasi condizione senza il rischio che possa rigarsi. I cinturini abbinabili sono in fluoroelastomero, acciaio inossidabile forgiato e pelle. I prezzi: Apple Watch nella versione “intermedia” costa 669 euro con cassa da 38mm e 719 euro con cassa da 42mm in caso di abbinamento a cinturino Sport; da 769 euro (38 mm) a 819 euro (42 mm) con cinturino Classic, Modern, pelle o maglia milanese; da 1119 euro (38 mm) a 1169 euro (42 mm) con bracciale a maglie; da 1219 euro (38 mm) a 1269 euro (42 mm) con bracciale a maglie in acciaio inossidabile nero siderale. In questo caso, l’assistenza AppleCare+ costa 89 euro.

Apple Watch Edition

Il modello più caro è invece Apple Watch Edition, con una scocca in oro 18 carati, disponibile anche nella colorazione oro rosa. Il vetro è in cristallo di zaffiro, mentre per i cinturini negli USA è la pelle più pregiata ad aver raccolto maggiori consensi. I prezzi: Apple Watch Edition parte dai 11.200 euro (con cassa da 38mm in oro rosa a 18 carati con cinturino Sport bianco) fino ai 18.400 euro (con cassa da 42mm in oro rosa o giallo 18 carati con cinturino Modern). L’assistenza AppleCare+ ha un costo aggiuntivo di 2000 euro.
Redazione
Redazione

