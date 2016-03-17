Samsung Galaxy Note 6: ecco come sarà
17/03/2016
Samsung Galaxy Note 6: caratteristicheIl leaker, ritenuto attendibile viste le sue precedenti rivelazioni su altri dispositivi, parla di un display di tipo AMOLED da 5.8 pollici Slim RGB con risoluzione QHD (1440 x 2560 pixel) e 1024 punti di pressione. La scelta dei colori ‘Slim’ lascerebbe presagire ad una nuova tecnologia per la produzione dei display targata Samsung. Quanto alla memoria, la RAM dovrebbe essere da 6 GB: una quantità che ad un primo acchito può sembrare esagerata, ma in linea con le scelte effettuate con gli ultimi dispositivi Samsung e con l’annuncio da parte dell’azienda coreana di aver iniziato la produzione di massa di chip RAM 12GB LPDDR4. Il Samsung Galaxy Note 6 dovrebbe essere in commercio in due tagli: un con spazio di archiviazione da 64 GB, uno da 128, visto che non ci sarà la possibilità di espandere la memoria tramite microSD. Il processore dovrebbe avere due varianti in base alla SoC: una con chip Snapdragon di Qualcomm e una con chip Exynos di Samsung. Non si conosce molto nello specifico, ma potrebbe trattarsi degli stessi chip adoperati per i nuovi Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge. La fotocamera posteriore, invece, avrà un sensore da 12 Megapixel con sistema Super OIS Plus, lo stesso previsto sugli smartphone di cui sopra. Quanto al pennino, immancabile, dovrebbe essere la stessa S-Pen del Note 5 ma non è da escludere una sua evoluzione utilizzabile anche da cavalletto.
