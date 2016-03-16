Home Internet Instagram copia il News Feed di Facebook

di Redazione 16/03/2016

Instagram copia Faebook: il social network nato principalmente per la condivisione delle foto, erediterà dall’azienda ‘madre’ un algoritmo di ordinamento delle immagini molto simile al News Feed che tutti conosciamo. Insomma, la sinergia tra i vari gruppi di lavoro all’interno dell’universo di Mark Zuckerberg, comincia a dare i propri frutti. Scatti e clip, dunque, saranno ordinati sulla base degli stessi presupposti con i quali Facebook ordina i post nel feed che appare agli utenti. Instagram e le foto più "vecchie" A ciascun iscritto, dunque, verranno mostrati su Instagram quei video e le foto che dovrebbero essere maggiormente rilevanti in base ai suoi gusti e alle sue abitudini. Per farla breve, cambierà il criterio con il quale il social network assegnerà la priorità alle pubblicazioni, che sarà basato ora sulla relazione che si ha con un dato contatto. In questo modo, anche una foto un po’ vecchiotta, potrebbe essere visualizzata prima di un’immagine caricata in tempo reale. Un esempio concreto: un amico va ad un concerto serale e pubblica live uno scatto, al mattino seguente, proprio quell’immagine potrebbe esserci mostrata prima di tante altre postate al mattino. Una novità importante che ora però andrà sottoposta al giudizio insindacabile dei numeri: come la prenderanno gli utenti, saranno felici di vedere foto meno “fresche” ma di contatti con i quali avvengono maggiori interazioni, o preferirebbero lasciare tutto com’è, trovandosi in bella mostra scatti più nuovi di gente che interessa tanto e non quanto?