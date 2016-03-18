Caricamento...

Facebook Messenger: funzione nascosta per giocare a basket

di Redazione

18/03/2016

Facebook Messenger: funzione nascosta per giocare a basket
Facebook Messenger ci ha abituato ormai alle funzioni nascoste e dopo il gioco degli scacchi, vi è un altro passatempo al quale può accedere chiunque abbia installata l’app sul proprio dispositivo. Si tratta di un gioco di basket che è stato introdotto nell’ultimo aggiornamento dell’applicazione ufficiale Facebook e che rappresenta un passatempo più alla portata di tutti rispetto alla precedente trovata degli scacchi. Tutto ciò che si deve fare, infatti, è lanciare la palla e fare canestro per accumulare punteggio.

Facebook Messenger: come giocare a pallacanestro

Per poter accedere al gioco di pallacanestro, per prima cosa bisogna aggiornare Facebook Messenger all’ultima versione. Fatto questo, bisogna andare sulla chat e selezionare un amico da sfidare (ovviamente avvisandolo di aggiornare la sua versione dell’app). Inviamo al nostro contatto l’emoji del pallone da basket che si trova nella sezione Attività e appena ci cliccherà su si avvierà la partita. Si apre una schermata nella quale ci troviamo di fronte un canestro e la nostra palla: lo scopo, come dicevamo, è quello di fare più canestri della persona che abbiamo sfidato per accumulare punti. Il punteggio viene mostrato in tempo reale nella chat, che indica anche quale dei due contendenti sia in vantaggio. Una volta effettuati 10 canestri consecutivi, il gioco salirà di livello, presentando ovviamente maggiori difficoltà. Facebook Messenger - Gioco Basket
Redazione

