HTC 10: ecco come sarà il nuovo top di gamma
di Redazione
21/03/2016
HTC 10: caratteristiche tecnicheSecondo quanto riferisce il leaker Evan Blass, il nuovo prodotto HTC avrà un display Super LCD da 5 pollici e una batteria da 3.000mAh, insomma, caratteristiche tecniche perfettamente in linea con i top di gamma della concorrenza. La scelta del Super LCD risiede nel fatto che rispetto ai modelli tradizionali, questa tecnologia non ha quello strato d’aria tra vetro esterno e display vero e proprio. In questo modo, lo schermo produce meno riflessi e bagliori, dando anche l’impressione che il display sia posto nella parte più esterna del vetro, con conseguente migliore visibilità negli ambienti esterni e minore consumo energetico. Quanto alle altre specifiche, nonostante il rilascio di alcuni teaser, HTC non si sbilancia, ma ci sono diverse indiscrezioni che parlano di una fotocamera posteriore da 12 Megapixel, basata sulla tecnologia Ultrapixel, e della disponibilità di quattro colorazioni della scocca: carbon gray, glacier silver (in due versioni con fronte bianco o nero), topaz gold. Non si conosce ancora la data ufficiale della commercializzazione dell’HTC 10, ma ne sapremo di più molto probabilmente durante l’evento di presentazione previsto per aprile.
