Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

HTC 10: ecco come sarà il nuovo top di gamma

Redazione Avatar

di Redazione

21/03/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
HTC 10: ecco come sarà il nuovo top di gamma
HTC 10 si mostrerà presto in via ufficiale: lo preannuncia la stessa azienda che anticipa anche alcune delle caratteristiche peculiari del nuovo dispositivo. Coloro i quali erano dunque rimasti delusi dal mancato annuncio durante il Mobile World Congress - a differenza di Samsung ed LG, HTC non aveva mostrato alcun dispositivo top di gamma - vedranno presto soddisfatta la propria sete di novità. In verità, il nuovo HTC 10 è stato già mostrato in Rete tramite alcuni leak e ormai siamo molto vicini alla versione definitiva.

HTC 10: caratteristiche tecniche

Secondo quanto riferisce il leaker Evan Blass, il nuovo prodotto HTC avrà un display Super LCD da 5 pollici e una batteria da 3.000mAh, insomma, caratteristiche tecniche perfettamente in linea con i top di gamma della concorrenza. La scelta del Super LCD risiede nel fatto che rispetto ai modelli tradizionali, questa tecnologia non ha quello strato d’aria tra vetro esterno e display vero e proprio. In questo modo, lo schermo produce meno riflessi e bagliori, dando anche l’impressione che il display sia posto nella parte più esterna del vetro, con conseguente migliore visibilità negli ambienti esterni e minore consumo energetico. Quanto alle altre specifiche, nonostante il rilascio di alcuni teaser, HTC non si sbilancia, ma ci sono diverse indiscrezioni che parlano di una fotocamera posteriore da 12 Megapixel, basata sulla tecnologia Ultrapixel, e della disponibilità di quattro colorazioni della scocca: carbon gray, glacier silver (in due versioni con fronte bianco o nero), topaz gold. Non si conosce ancora la data ufficiale della commercializzazione dell’HTC 10, ma ne sapremo di più molto probabilmente durante l’evento di presentazione previsto per aprile. HTC 10 - leak
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

iPhone SE da 4 pollici: scheda tecnica e prezzi

Articolo Successivo

Facebook Messenger: funzione nascosta per giocare a basket

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020