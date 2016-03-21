HTC 10: ecco come sarà il nuovo top di gamma

HTC 10: caratteristiche tecniche

si mostrerà presto in via ufficiale: lo preannuncia la stessa azienda che anticipa anche alcune delle caratteristiche peculiari del nuovo dispositivo. Coloro i quali erano dunque rimasti delusi dal mancato annuncio durante il- a differenza di Samsung ed LG, HTC non aveva mostrato alcun dispositivo top di gamma - vedranno presto soddisfatta la propria sete di novità. In verità, il nuovo HTC 10 è stato già mostrato in Rete tramite alcuni leak e ormai siamo molto vicini alla versione definitiva.Secondo quanto riferisce il leaker Evan Blass, il nuovo prodotto HTC avrà un displayda 5 pollici e una batteria da, insomma, caratteristiche tecniche perfettamente in linea con i top di gamma della concorrenza. La scelta del Super LCD risiede nel fatto che rispetto ai modelli tradizionali, questa tecnologia non ha quello strato d’aria tra vetro esterno e display vero e proprio. In questo modo, lo schermo produce meno riflessi e bagliori, dando anche l’impressione che il display sia posto nella parte più esterna del vetro, con conseguente migliore visibilità negli ambienti esterni e minore consumo energetico. Quanto alle altre specifiche, nonostante il rilascio di alcuni teaser, HTC non si sbilancia, ma ci sono diverse indiscrezioni che parlano di una fotocamera posteriore da, basata sulla tecnologia, e della disponibilità di quattro colorazioni della scocca: carbon gray, glacier silver (in due versioni con fronte bianco o nero), topaz gold. Non si conosce ancora la data ufficiale della commercializzazione dell’HTC 10, ma ne sapremo di più molto probabilmente durante l’evento di presentazione previsto per aprile.