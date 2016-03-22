iPhone SE da 4 pollici: scheda tecnica e prezzi
di Redazione
22/03/2016
iPhone SE presentato ufficialmente da Apple: in un corpo da 4 pollici, tutta la potenza di un iPhone 6s, si parte da 399 dollari. Dopo iPhone 5s, ultimo ‘melafonino’ con display da 4 pollici uscito nel 2014, Apple ha mostrato al mondo, nel corso dell’evento tenutosi ieri, 21 marzo 2016, il nuovo iPhone SE. Si tratta sostanzialmente del successore del dispositivo del 2014, prodotto per venire incontro alle esigenze di una buona fetta di utenti della ‘Mela’ che non amano particolarmente avere tra le mani uno smartphone troppo ingombrante.
iPhone SE: scheda tecnicaInnanzitutto, c’è da precisare che nonostante le dimensioni ridotte, il nuovo smartphone Apple non è un dispositivo economico. Al suo interno, infatti, sono stati introdotte le componenti di un iPhone 6s, seppur nel formato più piccolo. Il display da 4 pollici è alimentato da un chip Apple A9 con processore dual-core da 1.85 GHz e GPU PowerVR GT7600 da sei-core. Non manca il coprocessore di movimento M9 che grazie ai dati che vengono rilevati da accelerometro, bussola e giroscopio, controllano alcune attività fisiche dell’utente, come passi e distanze percorse, oltre ad attivare Siri anche senza toccare il dispositivo. Il sistema operativo è iOS 9.3 con l’ultima versione di Siri, è presente anche il sensore TouchID di seconda generazione e sono supportati i pagamenti ‘mobili’ con Apple Pay. Il design è elegante grazie agli spigoli smussati, il logo in acciaio dal colore coordinato con la scocca, mentre al tatto risulta piacevole anche per via della finitura satinata del guscio in alluminio microsabbiato. La fotocamera posteriore è la stessa iSight da 12 Megapixel che montano iPhone 6s e iPhone 6s Plus, per registrare video in 4K (2160p), superiore di quattro volte all’HD (1080p). Tra le caratteristiche della fotocamera: Focus Pixels, True Tone Flash e foto Panorama da 63 MP, così come il supporto per Live Photos. La fotocamera frontale, invece, è da 5 Megapixel e può sfruttare il display più luminoso fino a tre volte rispetto al passato, per poter scattare selfie perfetti. Quanto alla connettività, iPhone SE supporta le reti 4G LTE fino a 150 Mbps in download e VOLTE (Voice over LTE). Secondo le specifiche ufficiali Apple, la connettività del nuovo dispositivo sarà del 50% più veloce rispetto a quella di iPhone 5s. Non manca il supporto al WiFi 802.11ac (fino a 433 Mbps), tre volte più veloce rispetto a quello di iPhone 5s.
iPhone SE: i prezziIl nuovo “mini” iPhone sarà commercializzato negli USA a partire da 399 dollari per il modello da 16 GB, mentre in Italia costerà 509 euro. La versione da 64 GB costerà in America 499 dollari, 609 euro in Italia. Entro maggio, il nuovo iPhone da 4 pollici sarà commercializzato in 110 paesi, tra cui l’Italia, dove sarà prenotabile già a partire dal 29 marzo. I colori disponibili in Italia: Argento, Oro, Grigio siderale, Oro rosa.
