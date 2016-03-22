Cyber attacchi, l'Italia al terzo posto tra i Paesi dell'UE

Aumentano i cyber attacchi nel nostro Paese, secondo i dati del report di Check Point, nel mese di febbraio l’Italia si posiziona al terzo posto tra i Paesi dell’Unione Europea nella classifica negativa degli attacchi informatici. La cosa preoccupante è l’aumento esponenziale di tali attacchi, con uno incremento del 14%, che non riguarda solo virus già conosciuti come Conficker, Dorkbot e Sality, ma a minacciare i computer degli italiani ora c’è anche il malware mobile Hummingbad. L’Italia nella classifica europea segue la Serbia e la Romania, mentre si colloca al 35° posto nella classifica mondiale dei Paesi più attaccati a febbraio 2016.

A destare allarme è proprio il malware HummingBad che attacca i dispositivi mobili e che è stato scoperto dai ricercatori di Check Point. Il malware rappresenta ad oggi il settimo pericolo informatico più insinuoso, capace di aggredire le reti e i dispositivi aziendali a livello globale. Nelle sue grinfie cadono i dispositivi Android nei quali vengono introdotte delle app fraudolente che attraverso l’installazione di key-logger, sono capaci di sottrarre i dati sensibili delle aziende scavalcando anche le email criptate.

Pericoloso anche il malware Conficker, responsabile da solo del 25% degli attacchi informatici e che insieme a Sality e Dorkbot raggiungono il 39% degli attacchi nel mondo. Secondo le indagini di Check Point, nel mese di febbraio sono stati identificati più di 1.400 tipi di malware diversi. Dal rapporto si evince inoltre che gli attacchi contro Android sono stati molto più frequenti di quelli ai danni di iOS.

A venire incontro agli utenti che sono rimasti vittima di attacchi informatici o che comunque vogliono trovare una soluzione efficace per proteggersi, Achab, distributore italiano specializzato nello scouting e nell’introduzione in Italia di soluzioni IT innovative, lancia il sito www.cryptolocker.it, la risorsa italiana su CryptoLocker, CryptoWall e i CryptoVirus. Il portale sarà il punto di riferimento per tutti coloro che vorranno approfondire, trovare informazioni e soluzioni sui virus che criptano i dati e che chiedono il riscatto per riprendere possesso dei file.