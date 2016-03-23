Home Apple FBI dà ragione a Snowden: "sblocchiamo iPhone da soli"

di Redazione 23/03/2016

FBI dà ragione ad Edward Snowden e ottiene il rinvio dell’udienza decisiva sul caso dell’iPhone di San Bernardino: in buona sostanza, non servirebbe più l’aiuto di Apple per sbloccare il dispositivo. Insomma, quello che è divenuto un caso mondiale, si è sostanzialmente sgonfiato nella giornata di ieri, quando Apple ed FBI si sarebbero dovute affrontare in tribunale davanti al giudice federale Sheri Pym. Al togato spettava il compito di decidere se confermare il mandato di sblocco dell’iPhone 5c nei confronti dell’azienda di Cupertino, oppure se archiviare le richieste del Bureau. L’udienza, però, non si è tenuta poiché l’FBI ha chiesto di rimandarla di due settimane e la motivazione è presto detta: giorno 20 marzo, qualcuno avrebbe mostrato agli agenti federali come si sblocca un iPhone senza l’aiuto della ‘Mela’. Il giudice, infatti, aveva in un primo momento ordinato ad Apple di ‘indebolire’ iOS per consentire l’accesso ai dati del terrorista di San Bernardino, ma ora non sembra ce ne sia più bisogno. Nei prossimi giorni, dunque, l’FBI testerà il metodo mostratogli dall’anonimo e poi informerà il giudice entro il 5 aprile. FBI: quale metodo per lo sblocco? Questo cambio di programma, dunque, dà sostanzialmente ragione a quegli esperti di cybersicurezza che vanno dicendo da settimane sostanzialmente che, seppur sia un sistema abbastanza sicuro, ci si può fare spazio tra le maglie di iOS senza dover per forza scomodare i tecnici di Cupertino. Tra gli altri, si era spinto in questa direzione Edward Snowden, con un tweet che ha fatto molto discutere, ma anche Daniel Kahn Gilmor, della American Civil Liberties Union, e Johnatan Zdziarsky, si erano pubblicamente esposti nella stessa direzione. Al momento, rimane comunque l’alone di mistero sul metodo che l’FBI utilizzerà per accedere ai dati dell’iPhone di San Bernardino: secondo alcune voci, potrebbe trattarsi di una modifica dell’hardware, come mostrato sul suo blog proprio da Zdziarsky.