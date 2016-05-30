Home Mobile Samsung Galaxy A9 PRO sbarca in Europa

di Redazione 30/05/2016

Samsung Galaxy A9 PRO, dopo il debutto in Cina, sbarcherà molto presto in Europa. Nel mese di dicembre del 2015, Samsung aveva ufficializzato la seconda generazione di smartphone della serie Galaxy A, lanciando i modelli Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7 e infine il Galaxy A9. Quest’ultimo è il più grande device della serie, anche se poi l’azienda coreana ne ha lanciato una versione Pro in Cina nello scorso mese di marzo. Ebbene, il Samsung Galaxy A9 Pro versione 2016, dopo il debutto nel mercato cinese, si appresta anche a trasferirsi in altri Paesi: nel sito Zauba, infatti, è stato trovato nel mese di maggio un dispositivo Samsung con il numero di modello SM-A910F (il Galaxy A9 Pro in Cina ha un numero di modello SM-A9100). La scoperta da parte del portale che monitora gli smartphone che vengono importati ed esportati in India a scopo di test, confermerebbe indirettamente che Samsung ha in mente di esportare il dispositivo in questione anche in altri mercati, nonostante ufficialmente non vi sia una conferma dalla casa madre. Ad aggiungere un ulteriore tassello, poi, ci ha pensato un rivenditore polacco, che ha già iniziato ad accettare preordini per il Galaxy A9 Pro, confermando indirettamente che una commercializzazione di massa potrebbe avvenire a breve. Samsung Galaxy A9 Pro: specifiche tecnice Il Galaxy A9 Pro ha un display Super AMOLED da 6 pollici con risoluzione FullHD da 1080p (367 ppi), una fotocamera posteriore da 16 Megapixel con flash LED e una frontale da 8 Megapixel. Il chip è uno Snapdragon 652 con processore octa-core da 1.8 GHz e GPU Adreno 510. Dispone di 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile, funzionalità dual-SIM e supporto per le reti LTE. Il sistema operativo preinstallato è Android 6.0.1 Marshmallow, mentre le dimensioni sono di 161,7 x 80,9 x 7,9 millimetri. Pesa 210 grammi. In Cina è attualmente disponibile nei colori nero, bianco e oro al prezzo di circa 540 dollari.