Samsung Galaxy A9 PRO sbarca in Europa
di Redazione
30/05/2016
Samsung Galaxy A9 Pro: specifiche tecniceIl Galaxy A9 Pro ha un display Super AMOLED da 6 pollici con risoluzione FullHD da 1080p (367 ppi), una fotocamera posteriore da 16 Megapixel con flash LED e una frontale da 8 Megapixel. Il chip è uno Snapdragon 652 con processore octa-core da 1.8 GHz e GPU Adreno 510. Dispone di 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile, funzionalità dual-SIM e supporto per le reti LTE. Il sistema operativo preinstallato è Android 6.0.1 Marshmallow, mentre le dimensioni sono di 161,7 x 80,9 x 7,9 millimetri. Pesa 210 grammi. In Cina è attualmente disponibile nei colori nero, bianco e oro al prezzo di circa 540 dollari.
