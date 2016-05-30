Home Gadget e Curiosità KingWear KW18, smartwatch dual-core compatibile con Android e iOS!

di Redazione 30/05/2016

A metà tra il casual e lo sportivo, il nuovo smartwatch KingWear KW18 ci rende più facile il compito di scoprire un wearable in grado di aiutarci nella programmazione delle attività quotidiane così come di tener traccia del tempo dedicato allo sport, offrendoci tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un dispositivo compatibile sia con Android che con iOS, affidandosi inoltre ad un chipset MediaTek MT6572 dual-core con frequenza 1,2 GHz e connettività 2G, WiFi, GSM e GPS. KingWear KW18 si presenta come uno smartwatch dalle forme compatte e arrotondate, con schermo rotondo da 1,3 pollici e una risoluzione 240 x 240, sufficiente per svolgere con successo la maggior parte delle attività di daily planning tramite app. Il design della cassa, in alluminio, riunisce doti di leggerezza e stile affidandosi a tre tinte differenti (nero, argento e oro) per mostrarsi come un device sia casual che sobriamente elegante, adatto ad ogni abbigliamento e circostanza. KingWear KW18: da activity planner ad assistente per lo sport Possiamo ovviamente aspettarci da KW18 tutto ciò che uno smartwatch all'avanguardia è in grado di compiere: visualizzare notifiche dai social, leggere e-mail, rispondere ai messaggi in entrata e verificare il registro delle chiamate. Il nuovo KingWear, tuttavia, non sarebbe completo se non fossero presenti anche funzioni di sleep tracking e monitoraggio della qualità del nostro riposo, assieme alla possibilità di personalizzare il wallpaper della schermata Home con le immagini e i motivi decorativi a cui siamo più legati. Uno dei punti a favore di KingWear KW18 è la presenza di pulsanti laterali per il controllo del volume dei brani in esecuzione, scelta spesso più azzeccata di tasti digitali direttamente sullo schermo del wearable, per immediatezza. La superficie in zaffiro del display lo rende comunque un'alternativa robusta e capace di rispondere con immediatezza al tocco, con un coefficiente di visibilità interessante in diverse condizioni di luce solare. Oltre a sincronizzare status e notifiche delle più popolari app come Facebook e WhatsApp disponibili anche per lo smartwatch in questione, KW18 provvede ad offrirci la possibilità di installare le applicazioni "must have" direttamente da Google Play, o Apple Store. Completa il tutto una pratica funzione di Heart Monitor e Sedentary Alarm, che il nostro nuovo fedele smartwatch utilizzerà automaticamente quando il tempo trascorso seduti supera determinati limiti, aiutandoci a perfezionare il rapporto tra impegni, svaghi e attività fisica.