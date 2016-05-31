Home Gadget e Curiosità HTC Smartwatch è stato ancora rimandato? Le ultime news

HTC Smartwatch è stato ancora rimandato? Le ultime news

di Redazione 31/05/2016

HTC Smartwatch è stato ancora rimandato? Questa è la domanda che campeggia da qualche ora sui profili di tutti gli appassionati del brand taiwanese. Mentre la società si appresta a lanciare con successo prodotti come HTC One M9+ in edizione speciale in India, per quanto riguarda il settore wearables non sembrano giungere notizie rassicuranti in merito. Gli ultimi leaks in merito alla situazione dell'atteso smartwatch provengono da EvLeaks e iPhone Arena, che sembrano concordi nel riportare un nuovo ritardo per la presentazione e la successiva messa in commercio del device. Il nuovo HTC Smartwatch sarà rimandato, infatti, al prossimo autunno: dopo due anni e oltre di attesa dell'indossabile con Android Wear, continuano ad accumularsi ritardi significativi, che potrebbero incidere sulla popolarità del device finale. Le cause del ritardo non sono ancora state rese esplicite, in quanto HTC ha scelto, per il momento, di non commentare la situazione. Una spiegazione plausibile, e supportata anche da molti analisti di elettronica di consumo, è questa: attendere l'evoluzione finale di Android Wear 2.0 per meglio implementarlo nel nuovo smartwatch. HTC Smartwatch: quando potremo indossarlo ufficialmente? Una cosa è certa: HTC dovrà rispondere presto alle aspettative degli utenti, pena la perdita di una consistente fetta del mondo wearable, che non attende altro che la possibilità di sperimentare in anteprima l'evoluzione dell'ecosistema Wear. Così, dopo aver posticipato la presentazione ufficiale dalla primavera al 6 Giugno, e un ancora più remoto avviso di uscita del dispositivo a Settembre 2014, fino a quando si protrarrà l'attesa? Del nuovo HTC Smartwatch sembrano comunque essere trapelati alcuni dettagli, nonostante la generale incertezza che circonda il dispositivo: mentre in origine il wearable avrebbe dovuto presentare un display quadrato, HTC avrebbe optato invece per uno schermo circolare, con risoluzione 360 x 360, più adatto a seguire gli ultimi trend che vedono gli smartwatch di lusso e pure alcuni modelli casual puntare tutto su questo tipo di design: potremo scoprire a partire da Settembre il nuovo dispositivo indossabile che almeno nelle intenzioni, vorrebbe essere un game-changer per Android Wear 2.0?