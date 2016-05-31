Android Wear 2.0, svelati gli smartwatch che lo integreranno
di Redazione
31/05/2016
Android Wear 2.0: quali smartwatch lo integreranno?Oltre alla possibilità di avere un design e gruppi di funzioni personalizzate, Android Wear 2.0 propone un debutto personalizzato, a discrezione dei produttori, del proprio ecosistema. Al momento, una lista parziale dei brand che hanno dato il proprio assenso alla transizione, include: -Huawei Watch -LG G Watch R -LG G Watch Urbane -LG G Watch Urbane 2nd gen -ASUS ZenWatch 2 -Moto 360 2nd gen -Tag Heuer Connected -Fossil Q Founder -Casio WSD F10 Con ogni probabilità, i modelli più vecchi delle rispettive serie non potranno usufruire di tutti i nuovi feature di Android Wear 2.0, tra cui ricordiamo la possibilità di installare applicazioni direttamente dal quadrante dell'orologio. Da notare, inoltre, il nuovo feature che permetterà chiamate e risposte ai messaggi ricevuti in maniera stand-alone, e indipendentemente dalla presenza di uno smartphone abbinato, nel caso in cui il nostro wearable avesse a disposizione una connessione LTE / Wi-Fi. Si prepara quindi un autunno di sorprese per Android Wear 2.0, con la speranza che possano essere quanti più possibili i device coinvolti nel nuovo major update Google, e altrettante le funzioni che ci sarà concesso sperimentare da polso.
Articolo Precedente
Asus ZenFone 3 base, Deluxe e Ultra: schede e prezzi
Articolo Successivo
HTC Smartwatch è stato ancora rimandato? Le ultime news
Articoli Correlati
Consigli per un efficace branding personale
15/09/2022
Come scegliere i materiali per la stampa 3d
31/08/2022