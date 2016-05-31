Home Mobile Asus ZenFone 3 base, Deluxe e Ultra: schede e prezzi

di Redazione 31/05/2016

Asus ZenFone 3: presentate ufficialmente le tre varianti del nuovo smartphone dell’azienda taiwanese. Asus ha infatti aperto il Computex 2016 di Taipei mostrando i suoi tre nuovi dispositivi della serie ZenFone 3. I nomi in codice sono: ZenFone 3 ZE552KL, ZenFone 3 Deluxe ZS570KL e ZenFone 3 Ultra ZU680KL. Di seguito vi riportiamo le schede tecniche e i rispettivi prezzi, ma è giusto sottolineare subito i comuni denominatori, ossia la scocca che coniuga metallo e vetro per un design comunque semplice ed elegante. Asus ZenFone 3 Il modello base è, ovviamente, il meno potente: si caratterizza per un display LCD con tecnologia Super IPS da 5.5 pollici e 1920 x 1080 pixel di risoluzione. Il processore è un Octa Core Qualcomm Snapdragon 625 con GPU Adreno 506; dispone di 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna eMMC espandibile. Disponibile anche la versione a 4 GB di RAM abbinati a 64 GB di memoria interna eMMC espandibile. La fotocamera posteriore è da 16 MegaPixel con autofocus PDAF, apertura F/2.0, sensore per lo spettro di colore e flash LED Dual Tone; quella anteriore, invece, è da 8 MegaPixel con apertura F/2.0 e grandangolo di 85 gradi. Il dispositivo supporta le più diffuse connessioni, le reti 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS. Sul retro è dotato di un lettore di impronte, ha anche un plug MicroUSB 2.0 Type-C, mentre la batteria è da 3000 mAh. Il sistema operativo preinstallato è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia dedicata, mentre la scocca è disponibile nei colori nero, blu, bianco e oro. Costa 249 dollari per nella versione con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Asus ZenFone 3 Deluxe Il modello Deluxe è il più potente e si presenta con un display Super AMOLED 2.5D da 5.7 pollici e 1920 x 1080 pixel di risoluzione. Il processore è un Quad Core Qualcomm Snapdragon 820 da 2.15 Ghz con GPU Adreno 530, è dotato di 6 GB di RAM LPPDR4 e 64 (o 256 GB) di memoria interna UFS 2.0. La fotocamera posteriore è una Sony IMX318 da 23 MegaPixel con apertura F/2.0, lenti a 6 elementi, autofocus TriTech, tecnologia PixelMaster, stabilizzatore ottico a 4 assi e flash LED Dual Tone; quella anteriore, invece, è da 8 MegaPixel con apertura F/2.0 e grandangolo di 85 gradi. Le reti supportate sono 4G LTE Cat. 13, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, è presente sul retro un lettore di impronte digitali e dispone anche di un plug MicroUSB 3.0 Type-C. La batteria è da 3000 mAh ma rispetto a quella del modello base ha in più la tecnologia di ricarica veloce Qualcomm Quick Charge 3.0. Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia dedicata, mentre le colorazioni disponibili sono oro, argento, grigio. Il prezzo parte da 499 dollari. Asus ZenFone 3 Ultra La terza variante dello ZenFone 3 è un phablet a tutti gli effetti con un display LCD da 6.8 pollici di diagonale e 1920 x 1080 pixel di risoluzione. Il processore è un Octa Core Qualcomm Snapdragon 652 con GPU Adreno 510, mentre la RAM a disposizione è di 4 GB con 64 o 128 GB di spazio di archiviazione eMMC. La fotocamera posteriore è una Sony IMX318 da 23 MegaPixel con apertura F/2.0, lenti a 6 elementi, autofocus TriTech, stabilizzatore ottico e flash LED Dual Tone, mentre quella anteriore è da 8 MegaPixel con apertura F/2.0 e grandangolo di 85 gradi. Supporta le reti 4G LTE Cat. 6, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, dispone di un plug MicroUSB 2.0 Type-C e jack audio da 3.5 millimetri con uscita DTS surround a 7.1 canali. La batteria è da 4600 mAh con tecnologia di ricarica veloce Qualcomm Quick Charge 3.0; il sistema operativo preinstallato Android 6.0 Marshmallow con interfaccia dedicata ed è disponibile nelle colorazioni grigio, argento e rosa. Il prezzo parte da 479 dollari, nella versione con 4 GB di Ram e 64 GB di memoria interna.