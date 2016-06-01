Caricamento...

MacBook Pro, leak: ci sono Touch Bar OLED e USB-C (Foto)

01/06/2016

MacBook Pro, spuntano alcuni leak dalla catena di produzione Apple che confermano alcune delle novità di cui si parla ormai da tempo. La nuova generazione di MacBook Pro dovrebbe vedere la luce nel quarto trimestre del 2016, intanto in Rete spuntano delle foto ‘rubate’: le ha diffuse ‘Cult of Mac’ e mostrano lo chassis in alluminio della tastiera. Dalle immagini, emergono chiaramente alcuni dettagli: la fila superiore di tasti funzionali è sparita per far spazio a quella che dovrebbe essere la Touch Bar OLED, un piccolo schermo interattivo e personalizzabile, connesso all’hardware interno tramite il connettore presente nella parte superiore destra. Gli speaker sono stati spostati sui bordi della tastiera. Le foto di profilo, poi, lasciano dedurre altri dettagli: per le periferiche esterne, il nuovo MacBook Pro potrebbe disporre solamente di porte USB-C, che saranno distribuite equamente sui lati, oltre al jack per le cuffie. Manca la foto dello chassis inferiore, ma dai leak si può già fare un confronto con lo spessore degli attuali MacBook: il nuovo dispositivo sembra essere molto più sottile, confermando le indiscrezioni dei mesi scorsi relativi ad una piccola rivoluzione nel design.

MacBook Pro: altre caratteristiche

Le altre caratteristiche peculiari del nuovo MacBook Pro - stando a quanto riferisce l’analista Ming Chi Kuo - dovrebbero essere la tastiera con meccanismo a farfalla, lo sblocco tramite Touch ID e una nuova cerniera. Il primo approccio con la nuova generazione di MacBook dovrebbe avvenire durante il keynote d'apertura della WWDC, previsto per il prossimo 13 giugno. [gallery type="slideshow" link="file" size="medium" ids="11062,11063,11064"]
