Regali di Natale, le idee Tech per lui e per lei
di Redazione
21/12/2015
Quest’anno più che mai il Natale diventa un’occasione per regalare il meglio e sembrerebbe proprio che la tecnologia sia al primo posto per quanto riguarda la scelta dei regali più graditi. Questo non vale solo per i giovanissimi, ma sembra aver conquistato anche parecchi adulti, sempre più connessi al mondo digitale. Per chi volesse addentrarsi in questo settore, proponiamo una veloce rassegna degli articoli più cool del momento, alcuni dei quali sono ancora sconosciuti al grande mercato italiano e sono solo reperibili nei canali di acquisto online. Per i più giovani sicuramente gli articoli più desiderati appartengono al mondo dei videogiochi: come i tablet, le action cam della Polaroid Cube (114,99€), la console Sony PS4 (299,99€), le Go Pro (219,95€ per la versione HERO 4), i visori come il Samsung Gear VR, che funziona con Samsung Galaxy S6, e Samsung Galaxy Note 5. Per gli appassionati delle macchine fotografiche, la scelta obbligata è la mirrorless Fujifilm X-T10 (683€), una fotocamera digitale dal gusto vintage che unisce la qualità dei materiali alla resa delle immagini, grazie al sensore X-Trans CMOS II 23.6mmx15.6mm, ad un mirino EVF OLED da 2.36MP con focus, immagine spezzata e connettività Wi-Fi. Per gli amanti della cucina potete direzionarvi verso l’Anova Precision Cooking, un regalo high-tech utile per programmare i tempi e gestire la cottura. Nel mondo del mobile troviamo tantissimi modelli di power pack portatili per iPhone e Samsung Galaxy, come il Lepow u-Stone Series Battery Pack (49,99€), compatibile praticamente con tutti i modelli di smartphone e qualsiasi altro device ricaricabile via USB; o i mini speaker portatili Bluetooth come gli Ultimate Ears (95,39€), nei tre principali modelli disponibili UE Roll, UE Boom 2 e UE MegaBoom, dal suono incredibile e bassi profondi. Un altro dei doni più gettonati questo Natale sarà sicuramente l’Apr, più comunemente conosciuto come drone, l’aeromobile a pilotaggio remoto dai comandi semplici e dalle dimensioni compatte. Se avete deciso di regalarne uno, i due modelli più diffusi sono attualmente l’Hubsan X4 H107C (56,99€), il più semplice ed ideale per prendere confidenza con questa tecnologia o il Parrot Rolling Spider (99.98€), unico nel suo genere perché dotato di ruote. Ma per chi cerca qualcosa di più professionale e non ha paura di spendere (si va dai 300 ai 2000 euro), allora può optare per il Phantom 2 Vision, l’ar.drone 2.0 di Parrot; il BEBOP DRONE; l’agile WALKERA QR X350 PRO FPV, in grado di girare video a 720p grazie alla fotocamera iLook; il BLADE 350 QX, con tre modalità di volo; o il nuovissimo INSPIRE 1.
