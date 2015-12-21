Home Mobile Asus Zenfone 3 confermato: USB Type C e lettore di impronte digitali?

di Redazione 21/12/2015

Asus Zenfone 3 vedrà presto la luce: avrà l'interfaccia USB Type C e molto probabilmente anche il lettore di impronte digitali. Il successo della seconda serie di Zenfone, ha convinto l’azienda taiwanese a lanciare presto sul mercato il successore, sul quale si sta lavorando ormai da diversi mesi. Indiscrezioni in merito circolano già dal mese di settembre, ma ora Asus Zenfone 3 è in fase di sviluppo, come confermato fonti interne alla società. Tra le novità del nuovo dispositivo, ci sarà l’interfaccia USB di nuova generazione e anche il lettore di impronte digitali. Insomma, dopo OnePlus 2 e i nuovissimi Nexus 6P e Nexus 5X, anche il nuovo Asus Zenfone 3 adotterà l’USB Type-C, l’interfaccia del futuro compatibile con la velocità di trasmissione 3.x e che in certi casi consente anche la ricarica veloce del dispositivo. Il nuovo standard può essere inserito nei dispositivi in entrambi i versi e andrà a sostituire l’attuale cavo micro USB, che si collega agli smartphone in un solo verso. La conferma che l’interfaccia sarà uno dei punti di forza del nuovo Zenfone, arriva direttamente dal presidente di Asus, Jonney Shih, che in un’intervista a ‘Trusted Reviews’ ha dichiarato: "Penso che il Type-C sia la via giusta, francamente parlando. Vedrete la risposta su Zenfone 3". Asus Zenfone 3: buona dotazione e prezzo competitivo Il patron dell’azienda taiwanese non ha aggiunto altri dettagli, quindi al momento la dotazione tecnica rimane mediaticamente in alto mare. La costante, rispetto al predecessore, dovrebbe essere il prezzo contenuto rispetto ad un’ottima dotazione tecnica. Secondo le ultime indiscrezioni, Asus conta di spedire ben 30 milioni di smartphone nel 2016, 10 milioni in più rispetto ai 20 consegnati nel 2015. All’inizio del nuovo anno dovremmo saperne di più sul comparto hardware che andrà a riempire la scocca del Asus Zenfone 3.