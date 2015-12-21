Asus Zenfone 3 confermato: USB Type C e lettore di impronte digitali?
di Redazione
21/12/2015
Asus Zenfone 3: buona dotazione e prezzo competitivoIl patron dell’azienda taiwanese non ha aggiunto altri dettagli, quindi al momento la dotazione tecnica rimane mediaticamente in alto mare. La costante, rispetto al predecessore, dovrebbe essere il prezzo contenuto rispetto ad un’ottima dotazione tecnica. Secondo le ultime indiscrezioni, Asus conta di spedire ben 30 milioni di smartphone nel 2016, 10 milioni in più rispetto ai 20 consegnati nel 2015. All’inizio del nuovo anno dovremmo saperne di più sul comparto hardware che andrà a riempire la scocca del Asus Zenfone 3.
