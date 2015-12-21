Ericsson batte Apple, Cupertino costretta a pagare i brevetti
di Redazione
21/12/2015
Alla fine Ericsson ed Apple hanno raggiunto un accordo sulla disputa sui brevetti che aveva coinvolto le due società a partire dal mese di Febbraio Per i prossimi sette anni, Apple pagherà una percentuale sui profitti derivanti dalla vendita di iPhone e iPad ad Ericsson. Nel mese di Febbraio, Ericsson aveva condotto Apple in tribunale in numerosi paesi americani, con l'accusa di violazione relativamente a ben 41 brevetti collegati all'utilizzo di tecnologie come GSM, UMTS e LTE. Apple ha dovuto dunque cedere le armi e sarà costretta a riconoscere ad Ericsson una percentuale per lo sfruttamento dei brevetti. L'accordo è arrivato prima della ratifica dei tribunali, di conseguenza Ericsson ha lasciato decadere ogni accusa. In realtà in molti erano pronti a scommettere che la disputa sarebbe finita con un accordo a favore di Ericsson. L'azienda svedese detiene qualcosa come 35.000 brevetti, la maggior parte dei quali relativi a tencnologie wireless. Quasi tutti i produttori di smartphone in qualche modo riconoscono ad Ericsson le royalties per lo sfruttamento dei brevetti. Apple inizialmente aveva pensato di non dover scendere a patti con il colosso svedese. I termini dell'accordo non sono ancora del tuttto chiari, non è dato sapere in che misura Apple pagherà percentuali sul profitto ad Ericsson ma è lecito supporre che l'azienda svedese non abbia svenduto i suoi brevetti a buon mercato. Secondo quanto rivelato da Reuters, Ericsson per il 2015 incasserà qualcosa come 1.6 miliardi di dollari, aumentando notevolmente il fatturato di 1.2 miliardi di dolalri dell'anno precedente. Infine Ericsson ad Apple continueranno a collaborare sulle tecnologie 5G, e l'ottimizzazione sul traffico di rete incluso quello derivante dai video. In altre parole nonostante tutto sia iniziato con una lite, infine Apple ha trovato un alleato.
