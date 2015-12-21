Il primo sito Internet compie 25 anni
25 anni fa il 20 Dicembre 1990 andava online il primo sito internet. La prima pagina web non era totalmente ad accesso libero, ma ad uso interno del CERN. Soltanto l'anno dopo, nell'agosto del 1991 internet fu resa disponibile al largo pubblico. I contenuti riguardavano, ovviamente, il funzionamento di quello che allora era solo un esperimento, il protocollo http che in futuro avrebbe rivoluzionato il mondo. A guidare il progetto fu quella che è una leggenda fra gli studiosi del web: Tim Berners-Lee. Al momento Berners-Lee è ancora attivamente coinvolto nello sviluppo del web, come direttore attivo del World Wide Web Consortium, organismo che si preoccupa di certificare gli standard per il web. Attraverso il suo ruolo Berners-Lee opera nel tentativo di proteggere il web dagli attacchi relativi alla censura, dalle pressioni governative e da quelle delle grandi compagnie di telecomunicazioni. A distanza di oltre 25 anni di vita, il nucleo centrale e la filosofia del web rimane molto simile a quella immaginata dai suoi creatori. Un grande repository di documenti collegati attraverso i link formano quella che è la grande ragnatela della conoscenza comune. Certo, sono arrivati i video, i motori di ricerca, i social network, ma alla base di tutto c'è ancora quel singolo documento pubblicato in un'unica pagina testuale, ormai 25 anni fa.
