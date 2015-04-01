Home Gadget e Curiosità Pure Cool il ventilatore senza pale che filtra l’aria

di Redazione 01/04/2015

L’incubo della polvere è destinato a finire! Il nuovo ventilatore Pure Cool spazzerà via acari, batteri, virus, pollini, tutte quelle particelle aerotrasportate che non si vedono e non si sentono, ma che sono con noi a milioni e inquinano gli ambienti in cui viviamo. Sono fra le maggiori cause di allergie respiratorie e senza rendercene conto siamo proprio noi ad alimentarle, come nel caso dell’acaro che si nutre della polvere di casa e la aumenta. Il fatto di essere particelle atmosferiche comporta il loro annidamento su ogni superficie e per quanto si possa essere maniaci della pulizia e spolverare quotidianamente, si è costretti a ricorrere a prodotti tecnologicamente avanzati, come i robot aspirapolvere, che riescono a completare la pulizia dei pavimenti eliminando l’invisibile presenza su quello che si considera pulito. Pure Cool potrebbe risolvere il problema a monte e migliorare, così, la qualità dell’aria che respiriamo in casa o in ufficio. Dopo diversi prototipi, l’azienda inglese, Dyson è riuscita a creare un ventilatore che oltre a prevenire problemi di salute, è in grado di ridurre i consumi. Il filtro HEPA, in grado di catturare il 99.95 % delle particelle ultra fine, se usato per dodici ore ogni giorno ha durata annuale. Inoltre, il fatto di essere un ventilatore senza pale rotanti riduce le turbolenze, rendendolo molto più silenzioso. Il motore, ottimizzato per girare più lentamente, è posto all’interno, in una cavità che ne cattura e dissipa il rumore, senza per questo compromettere la potenza del flusso dell’aria. Pure Cool può essere anche programmato per spegnersi a intervalli che vanno da quindici minuti a nove ore. Il timer, così come il flusso, si imposta da un telecomando, che essendo magnetizzato si conserva facilmente sul ventilatore stesso. Per il lancio ufficiale Dyson ha scelto la Cina, precisamente Pechino, città con livelli record di smog, dove è atteso per questo maggio al costo di 720 USD. In Giappone, invece, lo si potrà acquistare a 580 USD. Si prevede che nel giro di poco tempo verrà implementato in tutto il mondo, così tutti potranno tirare un sospiro di sollievo, anche pulito!