Amazon Dash Button il pulsante per ordini senza pc o telefono
di Redazione
01/04/2015
Amazon Dash Button è l'ennesima novità nel campo dello shop online tirata fuori dal più conosciuto fra i negozi di e-commerce al mondo. Questa volta non si tratta di una modifica fatta al proprio sito web o alla propria app e neanche di una modalità di consegna particolarmente veloce o innovativa, ma di un pulsante un vero e proprio pulsante fisico da sistemare per esempio accanto alla lavatrice o in cucina e da premere per ordinare il detersivo o il caffè. Il Dash Button ha le dimensioni più o meno di un accendino ed è disponibile brandizzato con il marchio dell'azienda dalla quale comprerete i prodotti una volta premuto il tasto. Inoltre include degli adesivi in modo da poter essere attaccato su una superficie verticale o obliqua, ad esempio sul pannello frontale della lavatrice se pensate di utilizzare il Dash Button per riordinare il detersivo. [youtube https://youtu.be/NMacTuHPWFI] Da un punto di vista strettamente tecnico il Dash Button è l'estensione Hardware della funzionalità "Ordine con un Click" che già da tempo viene utilizzata da Amazon sul proprio sito web. Da un punto di vista fisico il funzionamento è molto semplice. Il Dash Button viene inizializzato tramite l'immancabile App che consentirà di collegare il Dash Button al Wi-Fi domestico e scegliere quale sarà il prodotto da acquistare in seguito alla pressione del pulsante. Unica limitazione, ogni Dash Button gestisce una sola e una sola marca, che è anche quella con cui viene brandizzato il pulsante al momento in cui lo si sceglie da Amazon. Una volta configurato il Dash Button sarà pronto per essere utilizzato, con una semplice pressione partirà l'ordine che verrà evaso attraverso una spedizione all'indirizzo di default e con le modalità di pagamento inserite nel sistema. Naturalmente se dovesse partire un ordine per caso o per un errore, potrete sempre annullarlo attraverso l'App. Non sarà possibile effettuare due ordine consecutivi, Amazon blocca ogni nuovo ordine fino a quando non sarà stato evaso quello in corso. IL Dash Button può essere richiesto gratuitamente ad Amazon attraverso il link https://www.amazon.com/oc/dash-button. Attualmente il programma è tuttavia in beta, funziona su inviti ed è riservato solo agli utenti Prime Il Dash Button non rappresenta una rivoluzione completa, ma offre una nuova possibilità di acquisto per i prodotti che hanno un consumo ricorrente come detersivi, detergenti, saponi etc. Cambia però la modalità con cui deve essere pensato l'acquisto, ovvero la persona che tipicamente si occupa di rifornire le proprie scorte dovrà avere l'accortezza di premere il famoso pulsante poco prima che i prodotti inizino a scarseggiare, viceversa tanto vale recarsi al negozio all'angolo ed uscirne con il prodotto desiderato. Infine i più tecnologici possono sempre fare un ordine attraverso l'app oppure attraverso il web ed ottenere lo stesso risultato. Dunque per quanto il Dash Button sia affascinante come tecnologia va inteso come un nuova possibilità d'aquisto e non come una totale rivoluzione
