Chromebit trasforma ogni TV in un PC e costa meno di 100€

Google ha appena annunciato la disponibilità di Chromebit una nuova periferica di concezione totalmente innovativa e basata sul popolare Chrome OS. Chromebit è essenzialmente un Chromebook ma la novità è che un intero PC viene condensato all'interno di una chiavetta poco più grande di un accendino da collegare ad una qualunque televisione per mezzo di una connessione HDMI. Una volta collegato alla TV, Chromebit funziona come un normale Chromebook. Condensato in questo piccolo PC da passeggio troviamo un Chip Rockchip 3288 SoC, 2GB di Ram, 16 GB di memoria eMMC, una porta USB 2.0, conettività WiFi 802 e Bluetooth 40 e una GPU Arm Mali 760 quad-core. Non un mostro di potenza ma abbastanza per fare funzionare tutto o quasi tutto quello che si può fare funzionare su un oggetto del genere, tanto più che ormai la maggior parte delle funzionalità di Google vengono erogate in cloud. Aprire un documento di Office o effettuare altre operazioni anche più complicate è un compito che toccca marginalmente Chromebit, la maggior parte del carico di lavoro è infatti delegato alle ormai infinite app di Google disponibili in Cloud. I vantaggi di un apparecchio del genere sono molteplici, primo fra tutti la portabilità. È sufficiente una qualunque televisione di moderna concezione per collegare il Chromebit ed avere immediatamente a disposizione un PC. Ottimo dunque da utilizzare per esempio nelle scuole, per una presentazione o per uso domestico.
Un prezzo da recordIl secondo innegabile vantaggio è il prezzo. Privo di ogni sovrastruttura come uno schermo, una tastiera, un mouse, il solo Chromebit verrà commercializzato ad un prezzo inferiore ai 100€. Non ci sono costi aggiuntivi per l'acquisto di uno schermo perché ovviamente questa funzione è delegata alla televisione. Gli unici costi aggiuntivi potrebbero essere quelli di una tastiera e di un mouse senza fili, alternativamente è possibile usare l'App Google's Chrome Remote Desktop per controllare il Chromebit tramite Smartphone. I primi Chromebit saranno commercializzati da Asus ed arriveranno probabilmente entro la fine dell'estate nei colori argento, blu e arancio
