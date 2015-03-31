Tesla novità in vista, ma non sarà un'auto, parola di Musk

Major new Tesla product line -- not a car -- will be unveiled at our Hawthorne Design Studio on Thurs 8pm, April 30 — Elon Musk (@elonmusk) 30 Marzo 2015

Tesla presenterà al mondo un nuovo prodotto il 30 Aprile alle 8pm ma non sarà un'auto, lo annuncia il vulcanico fondatore e CEO di Tesla Elon Musk con un tweet:Non è la prima volta che Musk si lancia in annunci criptici o fornisce al popolo della rete il pretesto per discussioni infinite, e come spesso accade anche questa volta il tweet si presta a molteplici interpretazioni. Tuttavia questa volta l'annuncio coincide nei tempi con una dichiarazione resa durante la recente relazione sull'andamento finanziario tenutasi in Febbraio. In quella occasione Musk aveva annunciato che Tesla stava lavorando ad una nuova linea di batterie per uso domestico da portare in produzione entro sei mesi. L'evento del 30 Aprile dunque potrebbe riguardare proprio la presentazione di una serie di accumulatori per uso casalingo da utilizzare in caso di black-out o come soluzione di storage per utenti che usano fonti di energia come pannelli solari per le loro abitazioni. Si tratta, semplicemente di una supposizione, il personaggio Musk non è insolito lanciarsi in annunci a sorpresa, per cui tutto potrebbe cambiare il 30 Aprile giorno della presentazione ufficiale del nuovo prodotto. Una cosa è certa, lo ha detto lo stesso Musk:. Di qualunque cosa si tratti, conoscendo lo spirito innovativo che è innato nello stile di Tesla sicuramente il 30 Aprile avremo qualcosa di nuovo in pista che non passerà inosservato.