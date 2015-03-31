Ksafe il contenitore smart contro la tentazione
di Redazione
31/03/2015
Che il miglior modo per liberarsi di una tentazione sia cedervi, come sosteneva Oscar Wilde, è pensiero comune e in effetti a volte è così. Quando, però, ci si prefigge un obiettivo, cedere alla tentazione significa rinunciare alla sua realizzazione. Per evitare che questo accada, un team di ingegneri esperti ha ideato Ksafe, un contenitore smart che punta sulla motivazione generata dalla ricompensa. In poco tempo la campagna su Kickstarter ha raggiunto la cifra richiesta, superandola. Apparentemente sembrerebbe un barattolo per contenere caffè o zucchero, leggermente più capiente. In realtà il suo sistema, permette di bloccare all’interno tutto quello che limita il compimento di specifici task quotidiani, fondamentali per la salute fisica e mentale. Ci si può infilare di tutto, dai biscotti, al telecomando della TV, dai giocattoli alle sigarette o all’iPad. Tutti oggetti che impediscono la realizzazione di desideri diffusi, come smettere di fumare, fare un’attività fisica costante per tenersi in forma, ridurre il consumo di bevande alcoliche o concentrarsi nello studio. Una volta inserito l’oggetto si imposta l’obiettivo attraverso l’App dedicata, disponibile per Android e iOS, e il contenitore smart ritornerà accessibile solo una volta completato. Tre sono gli obiettivi che si possono impostare: Activity goals per cui Ksafe viene fissato per sbloccarsi solo dopo aver bruciato un certo numero di calorie o aver fatto un determinato numero di passi, Location goals e l’apertura di Ksafe, in questo caso, dipenderà dal check-in effettuato in luogo preciso, come palestra o biblioteca. Infine, i Time goals e si può attivare la funzione di sblocco in momenti precisi della giornata, della settimana o del mese. Se si inserisce una password, Ksafe diventa anche una piccola cassaforte dove ci si può nascondere di tutto. Ksafe è la soluzione ideale per tenere sottochiave tutto ciò di cui si potrebbe, ma non si riesce a fare a meno per debolezza o abitudine e un metodo che allena all’autodisciplina. È disponibile in tre varianti, nero, bianco o trasparente e il prezzo base è di 79$.
Articolo Precedente
Tesla novità in vista, ma non sarà un'auto, parola di Musk
Articolo Successivo
IBM investe su Internet Of Things pronti 3 miliardi di dollari