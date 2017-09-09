Home Videogame Pokémon GO può ridurre lo stress: lo dice uno studio

Pokémon GO può ridurre lo stress: lo dice uno studio

di Redazione 09/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Giocare a Pokémon Go può aiutare a ridurre lo stress: è quanto emerge da uno studio condotto dall’Università di Tokyo. I ricercatori hanno preso in esame un campione di 3.915 lavoratori a tempo pieno, cui è stato sottoposto un questionario di autovalutazione. Le domande del test vertevano su eventuali relazioni tra l’utilizzo del gioco Pokémon GO e la riduzione del livello di stress. Ebbene, dalle risposte degli intervistati, è emerso che i giocatori con almeno un mese di attività hanno denotato livelli di stress psicologico minori rispetto a quei lavoratori che non hanno utilizzato l’app. Insomma, questo studio conferma gli aspetti positivi del videogame sulla salute di giocatori e lavoratori. Aspetti già sottolineati da precedenti ricerche, secondo cui i giocatori di Pokémon GO tendono ad avere uno stile di vita meno sedentario, anche grazie al gameplay dell’app che combina Realtà Aumentata e localizzazione GPS incentivando sostanzialmente al movimento per la cattura dei Pokémon. Pokémon GO: l'evoluzione continua Ad un anno dal debutto, Pokémon Go continua ad evolversi e stando alle dichiarazioni del presidente di The Pokémon Company siamo solo al 10% dello sviluppo. Prossimamente “dovremo includere esperienze Pokémon fondamentali come lo scambio dei Pokémon e le battaglie PvP, e altre funzioni”, fa sapere.