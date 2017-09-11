Caricamento...

Google Dashboard: in arrivo il layout mobile per tutti

di Redazione

11/09/2017

Google Dashboard finalmente in versione per dispositivi mobili. Stiamo parlando di quella piattaforma che tanti usano, ma altrettanti ignorano, per la gestione di tutti i servizi di BigG da un’unica interfaccia. Nonostante si tratti di Google, il colosso di Mountain View non aveva ancora ottimizzato questa importante pagina per dispositivi mobili. Probabilmente, una delle più grandi aziende di informatica al mondo, ha fin qui pensato che il servizio fosse consultato quasi esclusivamente da desktop. Con il passare degli anni, però, e il conseguente spostamento degli accessi prevalentemente da smartphone, le cose sono cambiate notevolmente e anche Google è dovuta correre ai ripari. Sul blog ufficiale di Big G, infatti, è stato pubblicato un post con tanto di immagine a corredo che mostra la Google Dashboard ottimizzata per dispositivi mobili, telefonini e tablet. Il rilascio ufficiale avverrà nel corso di questa settimana, anche se prima che tutti gli utenti possano avere a disposizione la nuova grafica potrebbero passare diversi giorni. Per verificare se la vostra sia stata già aggiornata, non vi resta che aprire la pagina da telefonino tappando qui.
