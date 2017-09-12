Facebook testa gli Instant Video: cosa sono e come funzionano
di Redazione
12/09/2017
Facebook testa gli Instant Video tramite una cerchia ristretta di utenti. Si tratta di una novità che dovrebbe migliorare l’esperienza di utilizzo dei filmati sul social network di Mark Zuckerberg e soprattutto consentire di “salvare” il traffico dati quando non si è sotto connessioni WiFi. La notizia è stata riportata dalla redazione di 'TechCrunch', che sottolinea come tramite gli Instant Video, gli utenti di Facebook che accedono tramite app avranno la possibilità di scaricare i video quando si è sotto una rete WiFi, in modo tale da poterli poi visualizzare anche quando ci si trova sotto una rete dati. Una soluzione che al contempo consentirà di risparmiare i GB del traffico dati (e quindi soldi), oltre a rendere più veloce la fruizione dei video.
Facebook Instant Video come... gli ArticlesNon è un caso che il nome della nuova funzionalità, Instant Video, ricordi quella degli Instant Articles, il formato il formato pensato da Facebook per la condivisione più veloce e la monetizzazione dei post tramite il social network. La nuova funzione per i video è attualmente in fase di test presso un numero ristretto di utenti che dispongono di smartphone Android e se la fase di sperimentazione dovesse essere superata con successo, si passerebbe all’estensione massiva. Nel giro di qualche settimana, al massimo un paio di mesi, i circa 2 miliardi di utenti Facebook potrebbero avere a disposizione gli Instant Video.
