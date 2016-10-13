PlayStation VR, la realtà virtuale è arrivata su console
di Redazione
13/10/2016
A partire da oggi 13 ottobre Sony ha ufficialmente reso disponibile PlayStation VR, il suo visore dedicato alla Realtà Virtuale. Il dispositivo indossabile è utilizzabile con PlayStation 4, PlayStation 4 Slim e PlayStation 4 Pro. Vediamo le principali caratteristiche tecniche, il prezzo del visore e degli accessori, dando uno sguardo anche ai titoli di lancio. https://www.youtube.com/watch?v=Gl4yV_gs1OA
PlayStation VR: il prezzo e gli accessori compatibiliIl visore PlayStation VR non è un dispositivo standalone e per funzionare necessita, come detto prima, di una delle ultime versioni della console next gen PlayStation 4, il cui costo varia a seconda del modello scelto e della dimensione dello storage interno. Il costo del visore è invece di 399€, una spesa a cui facoltativamente è possibile aggiungere 84,99€ per l'acquisto dei due controller PlayStation Move.
PlayStation VR: le specifiche tecniche e le caratteristicheIl visore Sony è stato progettato per essere leggero e comodo. Il peso è infatti supportato da un archetto che si poggia sulla testa del giocatore. A livello di specifiche tecniche PlayStation VR dispone di un visore con tecnologia display OLED da 5,7'' che offre una visione a 360° a 120 fps. Le dimensioni dello schermo pari a 5,7 pollici. La risoluzione dello schermo è invece 1920 x RGB x 1080 (960 x RGB x 1080 per occhio), mentre la frequenza di aggiornamento va da 90 a 120 Hz, a seconda del software. Il campo visivo è di circa 100 gradi, mentre all'interno del dispositivo vi sono accelerometro e giroscopio che permettono al sistema di riprodurre nella virtualità i movimenti della testa del giocatore. Le interfacce di connessione sono HDMI e USB. Non manca una tecnologia audio 3D d'avanguardia, per garantire un senso di coinvolgimento senza precedenti.
PlayStation VR: i titoli di lancioI videogiochi compatibili con PlayStation VR saranno distribuiti in formato retail o digitale. Alcuni titoli già presenti sul mercato sono stati inoltre aggiornati e hanno ottenuto la compatibilità con il visore Sony. Videogiochi retail
- Batman: Arkham VR (Warner Bros.)
- Battlezone (Rebellion Developments)
- Driveclub VR (SIE)
- EVE: Valkyrie (CCP Games)
- Loading Human: Chapter 1 (Maximum Games)
- PlayStation VR Worlds (SIE)
- RIGS: Mechanized Combat League (SIE)
- Rise of the Tomb Raider: Blood Ties (Square Enix) [Compatibile VR]
- Until Dawn: Rush of Blood (SIE)
- 100ft Robot Golf (No Goblin) [Compatibile VR]
- Ace Banana (Oasis Games)
- Allumette (Penrose Studios) [Film VR]
- The Assembly (nDreams) [Compatibile VR]
- EVE: Gunjack (CCP Games)
- Harmonix Music VR (Harmonix)
- Hatsune Miku: VR Future Live (Sega)
- Headmaster (SIE)
- Here They Lie (SIE)
- Hulu (Hulu)
- Hustle Kings VR (SIE) [Compatibile VR]
- Invasion! (Baobab Studios) [Film VR]
- Job Simulator (Owlchemy Studios)
- Keep Talking and Nobody Explodes (Steel Crate Games)
- Kismet (Psyop)
- Littlstar VR Cinema (Little Star Media)
- Mortal Blitz VR (Skonec Entertainment)
- The Playroom VR (SIE)
- Resident Evil 7 – Kitchen Teaser (Capcom)
- Rez Infinite (Enhance Games) [Compatibile VR]
- Rollercoaster Dreams (Bimboosoft) [Compatibile VR]
- SportsBarVR (Perilous Orbit)
- Superhypercube (Polytron Corporation)
- Super Stardust Ultra VR (SIE) [Compatibile VR]
- Thumper (Drool) [Compatibile VR]
- Tumble VR (SIE)
- Vrideo (Vrideo)
- Wayward Sky (Uber Entertainment)
- Within (Within)
- World War Toons Open Beta (Reload Studios) [Compatibile VR]
- Bound (SIE)
- Futuridium EP Deluxe (MixedBag)
- Hatsune Miku: Project Diva X (Sega)
- Hyper Void (INFramez)
- Volume: Coda (Mike Bithell)
- War Thunder (Gaijin Entertainment)
- Pixel Gear (Oasis Games) – 20 Ottobre
- Weeping Doll (Oasis Games) – 27 Ottobre
- Carnival Games VR (2K Games) – 28 Ottobre
- Waddle Home (Archiact Interactive) – Ottobre 2016
- Moto Racer 4 (Microids) [VR Compatible] – 4 Novembre
- Trackmania Turbo VR Patch (Ubisoft) – 8 Novembre
- Eagle Flight (Ubisoft) – 8 Novembre (formato digitale) / 15 Novembre (retail)
- Star Trek: Bridge Crew (Ubisoft) – 29 Novembre (formato digitale) / 6 Dicembre (retail)
- Werewolves Within (Ubisoft) – 6 Dicembre
- Star Wars Battlefront Rogue One: X-wing VR Mission (EA) – Natale 2016
- The Brookhaven Experiment (Phosphor Games) – Q4 2016
- Fated: The Silent Oath (Frima Originals) – Q4 2016
- HoloBall (TreeFortress Games) – Q4 2016
- How We Soar (Penny Black Studios) – Q4 2016
- Pixel Ripped 1989 (Pixel Ripped Inc.) – Q4 2016
- Proton Pulse (ZeroTransform Inc.) – Q4 2016
- Psychonauts in the Rhombus of Ruin (Double Fine Productions) – Q4 2016
- Radial G (Tammeka) – Q4 2016
- Robinson: The Journey (Crytek) [Compatibile VR] – Q4 2016
- Space Rift (bitComposer) – Q4 2016
- Tethered (Secret Sorcery) – Q4 2016
- Time Machine VR (Minority Media) – Q4 2016
- Windlands (Psytec) – Q4 2016
- VirZOOM (VirZOOM) – Q4 2016
- VEV: Viva Ex Vivo VR Patch (Truant Pixel) – Q4 2016
- Dead Secret (Robot Invader) [Compatibile VR] – Gennaio 2017
- Dying: Reborn (Oasis Games) [Compatibile VR] – Gennaio 2017
- GNOG (KO_OP) – Q1 2017
- Golem (Highwire Games) – Q1 2017
- Korix (StellarVR) – Q1 2017
- Megaton Rainfall (Pentadimensional) – Q1 2017
- Statik (Tarsier Studios) – Q1 2017
- XING: The Land Beyond (White Lotus Interactive) [Compatibile VR] – Q1 2017
- Tekken 7 (Bandai Namco) [Compatibile VR] – Inizio 2017
