PlayStation VR, la realtà virtuale è arrivata su console

13/10/2016

A partire da oggi 13 ottobre Sony ha ufficialmente reso disponibile PlayStation VR, il suo visore dedicato alla Realtà Virtuale. Il dispositivo indossabile è utilizzabile con PlayStation 4, PlayStation 4 Slim e PlayStation 4 Pro. Vediamo le principali caratteristiche tecniche, il prezzo del visore e degli accessori, dando uno sguardo anche ai titoli di lancio. https://www.youtube.com/watch?v=Gl4yV_gs1OA

PlayStation VR: il prezzo e gli accessori compatibili

Il visore PlayStation VR non è un dispositivo standalone e per funzionare necessita, come detto prima, di una delle ultime versioni della console next gen PlayStation 4, il cui costo varia a seconda del modello scelto e della dimensione dello storage interno. Il costo del visore è invece di 399€, una spesa a cui facoltativamente è possibile aggiungere 84,99€ per l'acquisto dei due controller PlayStation Move.

PlayStation VR: le specifiche tecniche e le caratteristiche

Il visore Sony è stato progettato per essere leggero e comodo. Il peso è infatti supportato da un archetto che si poggia sulla testa del giocatore. A livello di specifiche tecniche PlayStation VR dispone di un visore con tecnologia display OLED da 5,7'' che offre una visione a 360° a 120 fps. Le dimensioni dello schermo pari a 5,7 pollici. La risoluzione dello schermo è invece 1920 x RGB x 1080 (960 x RGB x 1080 per occhio), mentre la frequenza di aggiornamento va da 90 a 120 Hz, a seconda del software. Il campo visivo è di circa 100 gradi, mentre all'interno del dispositivo vi sono accelerometro e giroscopio che permettono al sistema di riprodurre nella virtualità i movimenti della testa del giocatore. Le interfacce di connessione sono HDMI e USB. Non manca una tecnologia audio 3D d'avanguardia, per garantire un senso di coinvolgimento senza precedenti.

PlayStation VR: i titoli di lancio

I videogiochi compatibili con PlayStation VR saranno distribuiti in formato retail o digitale. Alcuni titoli già presenti sul mercato sono stati inoltre aggiornati e hanno ottenuto la compatibilità con il visore Sony. Videogiochi retail
  • Batman: Arkham VR (Warner Bros.)
  • Battlezone (Rebellion Developments)
  • Driveclub VR (SIE)
  • EVE: Valkyrie (CCP Games)
  • Loading Human: Chapter 1 (Maximum Games)
  • PlayStation VR Worlds (SIE)
  • RIGS: Mechanized Combat League (SIE)
  • Rise of the Tomb Raider: Blood Ties (Square Enix) [Compatibile VR]
  • Until Dawn: Rush of Blood (SIE)
Videogiochi venduti in formato digitale
  • 100ft Robot Golf (No Goblin) [Compatibile VR]
  • Ace Banana (Oasis Games)
  • Allumette (Penrose Studios) [Film VR]
  • The Assembly (nDreams) [Compatibile VR]
  • EVE: Gunjack (CCP Games)
  • Harmonix Music VR (Harmonix)
  • Hatsune Miku: VR Future Live (Sega)
  • Headmaster (SIE)
  • Here They Lie (SIE)
  • Hulu (Hulu)
  • Hustle Kings VR (SIE) [Compatibile VR]
  • Invasion! (Baobab Studios) [Film VR]
  • Job Simulator (Owlchemy Studios)
  • Keep Talking and Nobody Explodes (Steel Crate Games)
  • Kismet (Psyop)
  • Littlstar VR Cinema (Little Star Media)
  • Mortal Blitz VR (Skonec Entertainment)
  • The Playroom VR (SIE)
  • Resident Evil 7 – Kitchen Teaser (Capcom)
  • Rez Infinite (Enhance Games) [Compatibile VR]
  • Rollercoaster Dreams (Bimboosoft) [Compatibile VR]
  • SportsBarVR (Perilous Orbit)
  • Superhypercube (Polytron Corporation)
  • Super Stardust Ultra VR (SIE) [Compatibile VR]
  • Thumper (Drool) [Compatibile VR]
  • Tumble VR (SIE)
  • Vrideo (Vrideo)
  • Wayward Sky (Uber Entertainment)
  • Within (Within)
  • World War Toons Open Beta (Reload Studios) [Compatibile VR]
Videogiochi aggiornati al day-one e resi compatibili con VR
  • Bound (SIE)
  • Futuridium EP Deluxe (MixedBag)
  • Hatsune Miku: Project Diva X (Sega)
  • Hyper Void (INFramez)
  • Volume: Coda (Mike Bithell)
  • War Thunder (Gaijin Entertainment)
Videogiochi disponibili successivamente al lancio di Playstation VR
  • Pixel Gear (Oasis Games) – 20 Ottobre
  • Weeping Doll (Oasis Games) – 27 Ottobre
  • Carnival Games VR (2K Games) – 28 Ottobre
  • Waddle Home (Archiact Interactive) – Ottobre 2016
  • Moto Racer 4 (Microids) [VR Compatible] – 4 Novembre
  • Trackmania Turbo VR Patch (Ubisoft) – 8 Novembre
  • Eagle Flight (Ubisoft) – 8 Novembre (formato digitale) / 15 Novembre (retail)
  • Star Trek: Bridge Crew (Ubisoft) – 29 Novembre (formato digitale) / 6 Dicembre (retail)
  • Werewolves Within (Ubisoft) – 6 Dicembre
  • Star Wars Battlefront Rogue One: X-wing VR Mission (EA) – Natale 2016
  • The Brookhaven Experiment (Phosphor Games) – Q4 2016
  • Fated: The Silent Oath (Frima Originals) – Q4 2016
  • HoloBall (TreeFortress Games) – Q4 2016
  • How We Soar (Penny Black Studios) – Q4 2016
  • Pixel Ripped 1989 (Pixel Ripped Inc.) – Q4 2016
  • Proton Pulse (ZeroTransform Inc.) – Q4 2016
  • Psychonauts in the Rhombus of Ruin (Double Fine Productions) – Q4 2016
  • Radial G (Tammeka) – Q4 2016
  • Robinson: The Journey (Crytek) [Compatibile VR] – Q4 2016
  • Space Rift (bitComposer) – Q4 2016
  • Tethered (Secret Sorcery) – Q4 2016
  • Time Machine VR (Minority Media) – Q4 2016
  • Windlands (Psytec) – Q4 2016
  • VirZOOM (VirZOOM) – Q4 2016
  • VEV: Viva Ex Vivo VR Patch (Truant Pixel) – Q4 2016
  • Dead Secret (Robot Invader) [Compatibile VR] – Gennaio 2017
  • Dying: Reborn (Oasis Games) [Compatibile VR] – Gennaio 2017
  • GNOG (KO_OP) – Q1 2017
  • Golem (Highwire Games) – Q1 2017
  • Korix (StellarVR) – Q1 2017
  • Megaton Rainfall (Pentadimensional) – Q1 2017
  • Statik (Tarsier Studios) – Q1 2017
  • XING: The Land Beyond (White Lotus Interactive) [Compatibile VR] – Q1 2017
  • Tekken 7 (Bandai Namco) [Compatibile VR] – Inizio 2017
