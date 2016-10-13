PlayStation VR, la realtà virtuale è arrivata su console

PlayStation VR: il prezzo e gli accessori compatibili

PlayStation VR: le specifiche tecniche e le caratteristiche

PlayStation VR: i titoli di lancio

Batman: Arkham VR (Warner Bros.)

Battlezone (Rebellion Developments)

Driveclub VR (SIE)

EVE: Valkyrie (CCP Games)

Loading Human: Chapter 1 (Maximum Games)

PlayStation VR Worlds (SIE)

RIGS: Mechanized Combat League (SIE)

Rise of the Tomb Raider: Blood Ties (Square Enix) [Compatibile VR]

Until Dawn: Rush of Blood (SIE)

100ft Robot Golf (No Goblin) [Compatibile VR]

Ace Banana (Oasis Games)

Allumette (Penrose Studios) [Film VR]

The Assembly (nDreams) [Compatibile VR]

EVE: Gunjack (CCP Games)

Harmonix Music VR (Harmonix)

Hatsune Miku: VR Future Live (Sega)

Headmaster (SIE)

Here They Lie (SIE)

Hulu (Hulu)

Hustle Kings VR (SIE) [Compatibile VR]

Invasion! (Baobab Studios) [Film VR]

Job Simulator (Owlchemy Studios)

Keep Talking and Nobody Explodes (Steel Crate Games)

Kismet (Psyop)

Littlstar VR Cinema (Little Star Media)

Mortal Blitz VR (Skonec Entertainment)

The Playroom VR (SIE)

Resident Evil 7 – Kitchen Teaser (Capcom)

Rez Infinite (Enhance Games) [Compatibile VR]

Rollercoaster Dreams (Bimboosoft) [Compatibile VR]

SportsBarVR (Perilous Orbit)

Superhypercube (Polytron Corporation)

Super Stardust Ultra VR (SIE) [Compatibile VR]

Thumper (Drool) [Compatibile VR]

Tumble VR (SIE)

Vrideo (Vrideo)

Wayward Sky (Uber Entertainment)

Within (Within)

World War Toons Open Beta (Reload Studios) [Compatibile VR]

Bound (SIE)

Futuridium EP Deluxe (MixedBag)

Hatsune Miku: Project Diva X (Sega)

Hyper Void (INFramez)

Volume: Coda (Mike Bithell)

War Thunder (Gaijin Entertainment)

Pixel Gear (Oasis Games) – 20 Ottobre

Weeping Doll (Oasis Games) – 27 Ottobre

Carnival Games VR (2K Games) – 28 Ottobre

Waddle Home (Archiact Interactive) – Ottobre 2016

Moto Racer 4 (Microids) [VR Compatible] – 4 Novembre

Trackmania Turbo VR Patch (Ubisoft) – 8 Novembre

Eagle Flight (Ubisoft) – 8 Novembre (formato digitale) / 15 Novembre (retail)

Star Trek: Bridge Crew (Ubisoft) – 29 Novembre (formato digitale) / 6 Dicembre (retail)

Werewolves Within (Ubisoft) – 6 Dicembre

Star Wars Battlefront Rogue One: X-wing VR Mission (EA) – Natale 2016

The Brookhaven Experiment (Phosphor Games) – Q4 2016

Fated: The Silent Oath (Frima Originals) – Q4 2016

HoloBall (TreeFortress Games) – Q4 2016

How We Soar (Penny Black Studios) – Q4 2016

Pixel Ripped 1989 (Pixel Ripped Inc.) – Q4 2016

Proton Pulse (ZeroTransform Inc.) – Q4 2016

Psychonauts in the Rhombus of Ruin (Double Fine Productions) – Q4 2016

Radial G (Tammeka) – Q4 2016

Robinson: The Journey (Crytek) [Compatibile VR] – Q4 2016

Space Rift (bitComposer) – Q4 2016

Tethered (Secret Sorcery) – Q4 2016

Time Machine VR (Minority Media) – Q4 2016

Windlands (Psytec) – Q4 2016

VirZOOM (VirZOOM) – Q4 2016

VEV: Viva Ex Vivo VR Patch (Truant Pixel) – Q4 2016

Dead Secret (Robot Invader) [Compatibile VR] – Gennaio 2017

Dying: Reborn (Oasis Games) [Compatibile VR] – Gennaio 2017

GNOG (KO_OP) – Q1 2017

Golem (Highwire Games) – Q1 2017

Korix (StellarVR) – Q1 2017

Megaton Rainfall (Pentadimensional) – Q1 2017

Statik (Tarsier Studios) – Q1 2017

XING: The Land Beyond (White Lotus Interactive) [Compatibile VR] – Q1 2017

Tekken 7 (Bandai Namco) [Compatibile VR] – Inizio 2017

A partire da oggi 13 ottobre, il suo visore dedicato alla Realtà Virtuale. Il dispositivo indossabile è utilizzabile con PlayStation 4, PlayStation 4 Slim e PlayStation 4 Pro. Vediamo le principali caratteristiche tecniche, il prezzo del visore e degli accessori, dando uno sguardo anche ai titoli di lancio. https://www.youtube.com/watch?v=Gl4yV_gs1OAIl visore PlayStation VR non è un dispositivo standalone e per funzionare necessita, come detto prima, di. Il costo del visore è invece di 399€una spesa a cui facoltativamente è possibile aggiungere 84,99€ per l'acquisto dei due controller PlayStation Move.Il visore Sony è stato progettato per essere leggero e comodo. Il peso è infatti supportato da un archetto che si poggia sulla testa del giocatore. A livello di specifiche tecniche PlayStation VR dispone di un visore con tecnologia displayLe dimensioni delloLa risoluzione dello schermo è invece(960 x RGB x 1080 per occhio), mentre la, a seconda del software., mentre all'interno del dispositivo vi sono accelerometro e giroscopio che permettono al sistema di riprodurre nella virtualità i movimenti della testa del giocatore. Le interfacce di connessione sono HDMI e USB. Non manca, per garantire un senso di coinvolgimento senza precedenti.I videogiochi compatibili con PlayStation VR saranno distribuiti in formato retail o digitale. Alcuni titoli già presenti sul mercato sono stati inoltrecon il visore Sony.