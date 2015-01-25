Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Picattoo trasforma le foto da Instagram in tatuaggi

Redazione Avatar

di Redazione

25/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Picattoo trasforma le foto da Instagram in tatuaggi
Picatto è un nuovo servizio sviluppato da INK361 che consente di trasformare le vostre foto preferite su instagram in tatuaggi da applicare temporaneamente sulla vostra pelle. Così se siete dei maniaci del selfie o fotografi dallo scatto selvaggio, adesso potete scegliere le foto che preferite da Instagram ed utilizzarle per adornare il vostro corpo. Il servizio è semplicissimo da utilizzare, è sufficiente iscriversi al sito web di Picattoo, scegliere un set di almeno 12 immagini, aspettare che i "trasferibili" vi vengano recapitati a casa e applicarli sulla parte del corpo che preferite di più. Il costo per ricevere a domicilio 12 trasferibili è di 10.99€. Quelli di Picattoo garantiscono che le foto vegono stampate su carta di alta qualità e che il tatuaggio resisterà sulla vostra pelle per almeno una settimana. La spedizione è gratuita in tutto il mondo
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Microsoft compra Revolution Analytics compagnia con modello Opensource

Articolo Successivo

Internet scomparirà, parola di Mr. Google

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

25/05/2022

Come vedere le partite della serie A dall’estero

Come vedere le partite della serie A dall’estero

29/09/2021