Picattoo trasforma le foto da Instagram in tatuaggi
di Redazione
25/01/2015
Picatto è un nuovo servizio sviluppato da INK361 che consente di trasformare le vostre foto preferite su instagram in tatuaggi da applicare temporaneamente sulla vostra pelle. Così se siete dei maniaci del selfie o fotografi dallo scatto selvaggio, adesso potete scegliere le foto che preferite da Instagram ed utilizzarle per adornare il vostro corpo. Il servizio è semplicissimo da utilizzare, è sufficiente iscriversi al sito web di Picattoo, scegliere un set di almeno 12 immagini, aspettare che i "trasferibili" vi vengano recapitati a casa e applicarli sulla parte del corpo che preferite di più. Il costo per ricevere a domicilio 12 trasferibili è di 10.99€. Quelli di Picattoo garantiscono che le foto vegono stampate su carta di alta qualità e che il tatuaggio resisterà sulla vostra pelle per almeno una settimana. La spedizione è gratuita in tutto il mondo
Articolo Precedente
Microsoft compra Revolution Analytics compagnia con modello Opensource
Articolo Successivo
Internet scomparirà, parola di Mr. Google