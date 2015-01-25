Microsoft compra Revolution Analytics compagnia con modello Opensource
di Redazione
25/01/2015
Microsoft ha appena annunciato di avere raggiunto un accordo per acquistare Revolution Analytics, compagnia che usa un modello di produzione e diffusione del software Opensource. Revolution Analytics è leader nello sviluppo e nell'utilizzo del linguaggio "R" uno dei più usati per realizzare applicazioni di calcolo statistico.
"Stiamo portando a buon fine questa acquisizione per aiutare molte compagnie ad usare la potenza di R e della ricerca sui dati per incrementare l'utilizzo della ricerca statistica sui Big Data con l'uso di strumenti di analisi avanzata. Il volume di dati prodotto e necessario alle aziende cresce ogni giorno, finanza, produzione, medicina, distribuzione, ricerca, hanno bisogno di modelli di analisi sempre più potenti per prendere decisioni basata sui dati. E' necessario fornire un sistema computazionale ad alte performance che operi si dati e sia in grado di adattarsi alla crescita delle aziende nel tempo"si legge sul blog di Microsoft dove originariamente è stato postato l'annuncio. Tutto ciò evidentemente porta a riflettere su come Microsoft stia iniziando a porre l'attenzione ai servizi oltre che allo sviluppo di hardware e software. A destare una certa sorpresa è però evidentemente il modello opensource fin qui adottato da Revolution Analytics. Revolution Analytics offre una serie di strumenti basati sul linguaggio R, la maggior parte dei quali in modo del tutto gratuito così come spesso accade per il software opensource, invece fornisce una serie di servizi a pagamento che vanno dalla consulenza, al supporto al training. Suscita dunque una certa impressione dunque che Microsoft abbia messo le mani su una compagnia OpenSource, ma a quanto pare il nuovo CEO Satya Nadella sta intraprendendo con decisione la strada che porta ad una maggiore apertura di Microsoft nei confronti del mondo circostante anche attraverso l'uso e l'acquisizione di prodotti open source. Non sono ancora noti i dettagli su come Microsoft intenda utilizzare Revolution Analytics all'interno dei propri servizi, ma è abbastanza probabile che vedremo integrata la potenza di R all'interno di Microsoft Azure, su come questa integrazione prenderà forma ancora è troppo presto per fare previsioni.
