Il problema della psoriasi purtroppo affligge 125 milioni di persone nel mondo. Non è un problema semplice né di facile risoluzione. Si tratta di una malattia che provoca disagi piuttosto importanti in chi la vive. La comparsa di macchie sulla pelle già di suo è fastidiosa, ma di più per le caratteristiche di questo tipo di malattia ciascuna macchia corrisponde ad una infiammazione del tessuto cutaneo, con conseguenze spesso dolorose. Non esistono cure vere e proprie per questo tipo di malattia ma esistono dei consigli e dei rimedi che affievoliscono il disagio nei momenti più acuti. Philips ha appena annunciato, nei giorni scorsi, il rilascio di una "fascia" denominata BlueControl. Bluecontrol agisce sul tessuto cutaneo con una serie di sorgenti luminose attraverso cui viene rallentata la divisione delle cellule che è appunto una delle basi per la creazione dell'infiammazione. Philips è sicuramente un marchio garanzia di affidabilità e nel comunicato stampa che accompagna il rilascio di BlueControl si legge:

Philips ha condotto due test clinici in partnership con l'University Hospital di Aachen per investigare sull'efficacia e la sicurezza di Philips BlueControl nella sua azione di ridurre i sintomi della psoriasi vulgaris. Nella seconda prova che si è svolta in un arco temporale di oltre 4 mesi (completata in Giugno 2014), i pazienti sono stati sottoposti a 12 settimane di trattamente. I risultati hanno mostrato un riduzione del 50% dei sintomi della malattia, misura effettuata sulla base del Local Psoriasis Area Severity Index (PASI) che misura la gravità delle placche di psoriasi (spessore, rossore, dimensioni). Nessun effetto negativo è stato osservato sul trattamento a LED blu.