Intel Basis presenta il suo Fitness Tracker

di Redazione 01/10/2014

Basis sviluppava già uno dei Fitness Tracker più interessanti del settore, ma il nuovo Intel Basis Peak ha una qualità che nessuno dei predecessori potrebbe mai vantare: è il primo prodotto da Basis dopo essere stata acquisita da Intel. Non è una caratteristica da poco, perchè sicuramente Intel ha portato a Basis forza e capitali per supportare le già importanti qualità in possesso dell'azienda. Per tornare alle caratteristiche tecniche, quelle che caratterizzano Basis Peak sono relative al display touchscreen, ad un rinnovato sensore per la frequenza cardiaca che offre un migliore isolamento del rumore, e alla presenza di una radio Bluetooth che connette il dispositivo al cellulare in modo da poter ricere le notifiche più importanti. Il resto delle funzionalità sono quelle tipiche di un fitness tracker, pedometro, conta calorie, misuratore delle distanze. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=sSjDcSzbk5A] In realtà da questo punto di vista Basis ha tentato di limitare le notifiche al minimo indispensabile: sms e chiamate, proprio per evitare di interrompere una sessione di allenamento con troppa frequenza. Infine Basis prevede di rilasciare una serie di API agli sviluppatori in modo da aumentare la base di applicazioni disponibili. Il costo è di circa 200$, arriverà sul mercato in tempo per diventare uno dei regali di Natale più richiesti