PES 2018: la demo il 30 agosto, il trailer del Gamescon

24/08/2017

PES 2018: durante il Gamescon 2017 è stata annunciata la data ufficiale di uscita della demo ed è stato mostrato anche il trailer del titolo calcistico che anche quest’anno si sfiderà con FIFA 18. Secondo quanto rivela Konami, la demo di PES 2018 sarà giocabile a partire dal prossimo 30 agosto. Questa versione di prova includerà, a detta di Konami, solo “le funzionalità offline e i giocatori avranno la possibilità di giocare alle modalità “esibizione” e “co-op”, sulle piattaforme PlayStation 4 e Xbox One”. Gli stadi disponibili sono il Camp Nou di Barcellona e il Signal Iduna Park di Dortmund. Le squadre che si potranno scegliere sono diversi top club europei e qualche nobile decaduta: Barcellona, Liverpool, Borussia Dortmund, Inter, Corinthians, Flamengo, Boca Juniors, River Plate e Colo-Colo, oltre alle nazionali di Brasile, Argentina e Germania. Nel corso del Gamescon di Colonia è stata anche annunciata la collaborazione con David Beckham e mostrato il trailer ufficiale di PES 2018. https://youtu.be/fS-_iDtO9P4
